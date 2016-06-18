گل آرا سومين بوكسور حذف شده در رقابتهاي كسب سهميه المپيك

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهاي بوكس كسب سهميه المپيك كه به ميزباني باكو در حال برگزاري است فروتن گل آرا نماينده وزن ٦٠ كيلوگرم تيم ملي به مصاف بوكسور دومنيكني كه نفر پنجم قاره خود و عضو فعال در wsb است شكست خورد و از گردونه رقابتها حذف شد.

از دقايقي ديگر امين قاسمي پور بوكسور وزن ٦٩ كيلوگرم تيم ملي به مصاف حريف سرسخت بريتانيايي خود كه نفر هفتم جهان است مي رود.

تا كنون سه نماينده ايران در اين رقابتها حذف شده اند. ايران با ٨ بوكسور در مسابقات كسب سهميه المپيك باكو حاضر شده است. قرار است ٣٩ سهميه المپيك در اين رويداد جهاني توزيع شود.