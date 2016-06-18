عفو بین الملل لغو اعدام متهمان پرونده جاسوسی قطر را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نسبت به صدور احکام اعدام توسط دادگاه جنایی مصر برای متهمان پرونده جاسوسی برای قطر واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش در بیانیه این سازمان از قاهره خواسته شده است تا احکام اعدام در حق متهمان پرونده جاسوسی قطر را متوقف کنند.

روز جمعه دادگاه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با صدور حکمی مرسی را در پرونده جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم و اعلام کرد که حکم اعدام شش متهم دیگر نیز توسط مفتی مصر تایید شده است.

پیش از این احکام اعدام شش متهم مذکور به مفتی مصر ارجاع داده شده بود تا در صورت تایید، حکم وارد مراحل اجرایی شود.

محمد مرسی در پرونده جاسوسی برای قطر متهم شده است که اسناد مهم دولتی مربوط به امنیت ملی مصر را در زمان ریاست جمهوری اش برای دولت قطر فاش کرده است. وی پیش از این در پرونده کشتار معترضان در برابر کاخ ریاست جمهوری به ۲۰ سال زندان و در پرونده فرار از زندان «وادی النطرون» به اعدام محکوم شده است.