رهبرانقلاب: دانشگاه و دانشجو باید همواره انقلابی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در دیدار جمعی از اساتید، نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و مراکز علمی و تحقیقاتی، با ترسیم اهداف بیست ساله نظام اسلامی برای دستیابی به جایگاه ایرانی «مقتدر، عزتمند، مستقل، متدین، ثروتمند، برخوردار از عدالت و دارای حکومتی مردمی، پاک، جهادگر، دلسوز و پرهیزگار»، دانشگاهها را پایه و اساس این اهداف والا برشمردند و تأکید کردند: «افزایش سرعت رشد علمی در دانشگاهها و مراکز علمی»، «ایجاد و تقویت احساس هویت افتخارآمیز ایرانی- اسلامی در جوانان»، «انقلابی بودن دانشگاهها و دانشجویان»، و «نقش آفرینی واقعی فرماندهان و افسران جنگ نرم»، از جمله الزامات تبدیل شدنِ نظام اسلامی به یک قدرت علمی مطرح، و الگوی مردم سالاری همراه با اسلام و معنویت، در دنیا است.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تأکید مجدد بر اینکه برگزاری جلسات با اساتید دانشگاهها، به منظور احترام و تکریم علم و استادان علم است، به مجاری ارتباطی متعدد خود با دانشگاهیان، نخبگان علمی و دانشجویان اشاره و خاطرنشان کردند: برگزاری چنین جلساتی، علاوه بر نمادین بودن، تصویر اجمالی از فضای گفتمانی، علمی و فکری دانشگاهها ارائه می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس، نگاه به آینده کشور را از دغدغه های دانایان، خردمندان و نخبگان هر کشور برشمردند و گفتند: ترسیم چشم انداز آینده از آن جهت مهم است که اداره کشور در سالهای آینده بر عهده دانشجویانی است که اکنون در دانشگاهها مشغول تحصیل و تلاش علمی هستند.

ایشان این موضوع را نشانگر اهمیت جایگاه اساتید و مسئولان دانشگاهها دانستند و خاطرنشان کردند: زنجیره علم و معرفت از آموزش و پرورش تا دانشگاه، وظیفه اصلی برای تحقق آینده مطلوب کشور را برعهده دارند.

رهبر انقلاب اسلامی با طرح این سوال که برای ایرانِ پس از ۲۰ سال، چه آینده مطلوبی متصور است، افزودند: اگر آینده مطلوب مورد نظر، ایرانی مقتدر، عزتمند، مستقل، متدین، ثروتمند و برخوردار از عدالت، و دارای حکومتی مردمی، پاک، جهادگر، دلسوز و پرهیزگار باشد، ضروری است دانشگاهها آراسته به این شاخص ها باشند و نسل جوان را معتقد و مومن به این عناصر تربیت کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر در دانشگاهها به این شاخص ها اهمیت داده نشود، در آینده، ایرانی وابسته ، از لحاظ فرهنگی رها شده، مبتلا به گسست های اجتماعی و قومی و مذهبی و سیاسی، و دارای حاکمیت اشرافی را شاهد خواهیم بود.

ایشان خاطرنشان کردند: نتیجه چنین آینده ای، کشوری خواهد بود با قله های ثروت در کنار دره های بدبختی و نابسامانی و محرومیت که نمونه بارز آن جامعه امریکا یا وال استریت امریکایی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در چنین آینده ای، همه اقشار جامعه از رفاه برخوردار نخواهند بود و کشور، درواقع وال استریت ایرانی خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنان خود گفتند: به همین دلیل است که من همواره تأکید بسیار زیادی بر موضوع دانشگاهها، اساتید و وزاری علوم دارم زیرا رسیدن به آینده مطلوب ایران، نیازمند تربیت انسانهایی عالِم، صبور، مجاهد فی سبیل الله، کاربلد و شجاع است که این افراد عمدتاً در دانشگاهها پرورش می یابند .

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به بیان الزامات تربیت چنین جوانانی در دانشگاهها پرداختند و افزودند: «پیشرفت علمی»، «انضباط اخلاقی»، «خویشتنداری دینی»، «بصیرت سیاسی» و «ایجاد احساس هویت و افتخار» در محیط دانشگاهها، از الزامات این کار مهم است.

ایشان درخصوص «پیشرفت علمی»، بر لزوم افزایش سرعت رشد علمی تأکید کردند و گفتند: من چندی پیش نیز درخصوص کاهش سرعت رشد علمی تذکر دادم زیرا سرعت کم شده است و برای جبران فاصله عقب ماندگی علمی چاره ای جز افزایش سرعت رشد علمی وجود ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات برخی صاحبنظران درباره کاهش سرعت رشد علمی در غرب، خاطرنشان کردند: اگر در غرب سرعت رشد علمی کاهش پیدا کرده به این دلیل است که آنها از بیشتر ظرفیت های خود استفاده کرده اند اما ما باید عقب ماندگی شصت یا هفتاد ساله خود را که بوسیله حکومتهای خائن و غافل بوجود آمده، جبران کنیم تا بتوانیم در این مسابقه جهانی خود را به سطوح بالا و قله ها برسانیم.

حضرت آیت الله خامنه ای به نقش اساتید در ایجاد و تقویت «هویت ایرانی و اسلامی» در دانشجویان اشاره کردند و گفتند: استادان با بیان پیشرفتهای کشور در عرصه های هوا فضا، نانو، هسته ای، زیست فناوری و پزشکی، می توانند احساس هویت را در دانشجویان بوجود آورند.

ایشان با تأکید بر اینکه ایجاد هر نوع احساس حقارت و واگرایی در دانشجویان، خیانت محسوب می شود، افزودند: دانشجویان باید همواره به ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقلابی بودن خود افتخار کنند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: اگرچه ما در زمینه پیشرفتهای علمی عقب ماندگی تاریخی داریم اما با تلاش و انرژی جوانان با استعداد کشور می توانیم این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای به گزارشهای برخی پایگاههای استنادی و مجلات معتبر دنیا درخصوص پیشرفتهای علمی ایران اشاره کردند و افزودند: در این گزارشها به پیشرفتهای علمی ایران با عباراتی همچون «پیشرفتهای ایران خیره کننده است»، «ایران قدرت نوظهور علمی است»، «ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است»، و «پیشرفتهای ایران در سلولهای بنیادی، علوم هسته ای، هوا – فضا، تبادل انرژی و فناوری اطلاعات» اشاره شده است که باید این واقعیت ها به نسل جوان منتقل شود تا آنان ضمن احساس هویت ، به ایرانی بودن خود نیز افتخار کنند.

ایشان، سخن نوِ نظام اسلامی در عرصه مردم سالاری را نیز یکی دیگر از افتخارات برشمردند و تأکید کردند: نظام اسلامی ایران تنها حکومتی است که مردم سالاری را همراه با اسلام و معنویت ارائه کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مردم سالاری غرب، در واقع حزب سالاری است و احزاب در غرب بیشتر از آنکه یک شبکه گسترش یافته در میان مردم باشند، باشگاههای سیاسی متشکل از برخی سیاستمداران و سرمایه داران هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر این واقعیت های افتخار آمیز به جوان دانشجو گفته شود، او دیگر دچار حس واگرایی نخواهد شد و اگر هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، قطعاً باز خواهد گشت زیرا احساس هویت و افتخار می کند.

ایشان درباره هویت اسلامی در دانشگاهها نیز افزودند: مسئولان دانشگاهها باید در مقابل هر اقدام و موضوعی همچون اردوهای مختلط که هویت اسلامی دانشگاهها را خدشه دار می کند، حساس باشند و با آن برخورد کنند.

بصیرت سیاسی و سیاست در دانشگاهها یکی دیگر از الزامات دستیابی به ایرانی با آینده مطلوب بود که رهبر انقلاب اسلامی درخصوص آن گفتند: من همواره بر کار سیاسی در دانشگاهها تأکید داشته ام و حتی سالها پیش گفتم، " خدا لعنت کند کسانی را که بساط فکر و کار سیاسی را در دانشگاهها جمع کردند».

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مسئولان آن زمان، از این عبارت بسیار ناراحت شدند ولی عقیده آنها جلوگیری از کار سیاسی در دانشگاهها بود، اگرچه این روزها ریاکارانه حرفهای متفاوتی درباره دانشگاهها می زنند.

ایشان با تأکید بر اینکه محیط دانشگاه، محیط تضارب آرا و بحث و چالش است، خاطرنشان کردند: وجود این فضا برای دوران پرانرژی دانشجویی اشکالی ندارد اما اشکال آنجا است که از این محیط برای مخالفت با انقلاب و ارزشهای انقلابی بهره برداری شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: وجود گرایش های مختلف سیاسی در دانشگاهها مانعی ندارد اما مسئولان دانشگاهها اعم از مدیران ارشد وزارتخانه و رؤسا و اساتید باید همواره مدافع و هدایت کننده فضای چالشی دانشگاهها به سوی مبانی و اهداف انقلاب اسلامی باشند و به هیچ وجه نباید از گرایش های مخالف انقلاب حمایت شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: دانشگاه و دانشجو باید همواره انقلابی باشند.

ایشان با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر گرایش به سوی جانبداری از جریانهای مخالف نظام، در برخی دانشگاهها خاطرنشان کردند: مسئولان آموزش عالی باید بسیار مراقب باشند تا دانشگاه تبدیل به جایگاهی برای واگرایی از مفاهیم و ارزشهای انقلاب نشود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: وجود فضای انقلابی گری و تدین و یاد و نام امام (ره) از الزامات حتمی در دانشگاهها است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته نباید در دانشگاهها فضای اجبار و زور و امنیتی بوجود آید بلکه باید فضای انقلابی و تدین را با کار طبیبانه و خردمندانه بوجود آورد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه چند توصیه خطاب به مسئولان آموزش عالی و دانشگاههای کشور بیان کردند.

«حفظ روحیه امیدواری و نشاط در محیطهای علمی و تحقیقاتی»، «اهمیت دادن به علوم پایه»، «هدایت مقالات علمی به سمت نیازهای کشور»، «لزوم تبیین نقشه جامع علمی برای دانشگاهیان و تبدیل آن به برنامه» و «تأکید بر علوم انسانی اسلامی» از توصیه‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسئولان بود.

«اهمیت دیپلماسی علمی» توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بیان و در عین حال تأکید کردند: دیپلماسی و ارتباطات علمی مهم است و با آن موافق هستیم اما باید هوشیار باشیم که فریب نخوریم و بستر ارتباطات علمی به دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی تبدیل نشود، زیرا دشمن از هر وسیله‌ای از جمله ارتباطات علمی برای نفوذ استفاده می‌کند و این اتفاق در گذشته اتفاق افتاده است و اکنون نیز در مواردی دیده می‌شود.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد مقاومتی را زمینه ساز عزت ملی و گره گشای نیازهای فعلی دانستند و گفتند: برخی می گویند با تأکید های مکرر بر عزت ملی، چگونه می خواهید نیازها و مشکلات فعلی جامعه را برطرف کنید که در پاسخ باید گفت: تنها راه علاج، اجرای واقعی و صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

«اهمیت و اصل دانستن کار فرهنگی در دانشگاهها» توصیه بعدی رهبر انقلاب اسلامی بود.

ایشان افزودند: البته کار فرهنگی به معنای برگزاری کنسرت و یا حرکات موزون در دانشگاهها نیست، بلکه مسئولان باید میدان را برای دانشجویان و اساتید ارزشی باز، و ذهنها را با فرهنگ اسلامی و انقلابی آشنا کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به اساتید انقلابی به عنوان فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقلابی به عنوان افسران جنگ نرم تأکید کردند: وظیفه شما نیز نقش آفرینی واقعی و جدی است زیرا شدت جنگ نرم دشمن نسبت به سال های گذشته چند برابر شده است.

«پرهیز از حضور و به‌کارگیری عناصر نامطمئن در دانشگاهها» توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید و خاطرنشان کردند: کسی که به هر بهانه‌ای مانند انتخابات و امثال آن، نظام را به چالش می‌کشد، نامطمئن است و صلاحیت حضور در دانشگاهها را ندارد، همانگونه که هیچ کشوری اجازه به چالش کشیدن نظام حاکم بر آن، را نمی‌دهد.

در ابتدای این دیدار جمعی از اساتید، صاحبنظران و متخصصان حوزه های علوم مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی در سخنانی پیشنهادها و نظرات خود را در مسائل مختلف بیان کردند.

آقایان:

- حسین بلندی، دکترای مهندسی برق و دانشیار دانشگاه علم و صنعت

- مسعود درخشان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی

- مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- محمدرضا پاکروان، دکترای مهندسی برق و دانشیار دانشگاه شریف

- حسینعلی قبادی، دکترای ادبیات و استاد دانشگاه تربیت مدرس

- توکل حبیب زاده، دکترای حقوق بین الملل و استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

- علی اکبر فرهنگی، دکترای مدیریت و استاد دانشگاه آزاد اسلامی

- هادی آجیلی، دکترای روابط بین الملل و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

- جعفر مهراد، دکترای تخصصی سیستم ها و استاد دانشگاه شیراز

و خانم ها:

- زینب کدخدا، جراح داندانپزشک و دانشیار علوم پزشکی تهران

- سوسن قهرمانی، دکترای آموزش زبان و دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا

بر محورهای زیر تأکید کردند:

- جایگاه علم فضا در فناوریهای نوین و توانمندیهای کشور در این عرصه

- ضرورت همخوانی سیاستهای دولت بویژه در بخش واگذاری اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی به شرکتهای خارجی، با سیاستهای اقتصاد مقاومتی

- اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان در بخشهای مختلف کشور

- نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و شرکتهای فناور در تولید علم و ثروت

- ضرورت تأسیس قرارگاه مرکزی جهادی برای ارائه خدمات پزشکی و سلامت در مناطق محروم

- لزوم استفاده از مبانی دینی و فقهی برای تدوین چارچوب های نظری حقوق بشر اسلامی و ارائه گزارش سالانه حقوق بشری

- اهمیت درک شیوه ها و لایه های پنهانی گسترش زبان انگلیسی در کشورهای هدف و لزوم چارچوب صحیح برای آموزش زبانهای خارجی

- ضرورت باز تولید نظری و عملی گفتمان انقلاب اسلامی در دو بُعد داخلی و خارجی با رویکرد کارآمدی نظام اسلامی

در پایان این دیدار اساتید دانشگاهها نماز مغرب و عشا را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه و روزه خود را به همراه ایشان افطار کردند.