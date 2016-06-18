نمره دولت در برجام ۱۸ تا ۱۹ است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیباکلام شامگاه شنبه در همایش ضیافت ۲۴ در امتداد تدبیر و امید در ساری بابیان اینکه به دولت باید درزمینهٔ برجام نمره ۱۸ و ۱۹ از ۲۰ نمره را داد، گفت: درعین‌حال کسانی هستند که می‌گویند برجام بدتر از ترکمنچای بوده است.

وی گفت: اگر اساس داوری برای برجام مصالح ملی نباشد و صرفاً انگیزه‌های سیاسی و خطی ملاک باشد، باید به آن نمره منفی داد و رد کرد ولی نگاه من به برجام و فعالیت‌های هسته‌ای، ایدئولوژیک و خطی نیست و تفاوتی بین فعالیت‌های هسته‌ای و انرژی و حمل‌ونقل نمی‌بینم.

زیباکلام یادآور شد: تا دولت یازدهم نگاهی که به انرژی هسته‌ای بود، امنیتی بود و نگاه دیگری وجود نداشت اما یکی از دلایلی که به دولت روحانی نمره بالا می‌دهم تنها مسئله برجام نیست، بخشی به خاطر این نکته کلیدی است که در دولت روحانی برای اولین بار اجازه دادند که فقط نظر حکومت نباشد و دیگران نیز درباره مسئله هسته‌ای اظهارنظر کنند.

وی با ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم عنوان کرد: برای ارزیابی واقع‌بینانه از عملکرد دولت روحانی در سه سال گذشته باید به سه مؤلفه اصلی توجه کرد و بدون آن نمی‌توان ارزیابی واقع‌بینانه‌ای داشت.

وی با اشاره به شرایط نامطلوبی که روحانی دولت را اصولگرایان تحویل گرفت، افزود: خزانه خالی، بدهی انبوه، شرایطی که پرونده هسته‌ای ایجاد کرد بود، کمبود کالاهای اساسی و غیره ازجمله مسائل بود و نکته دیگری که باید مدنظر قرارداد اینکه کشور ما از یک‌جهت دارای شرایط خاصی است و در رقابت سال ۹۲ اعتدالیون پیروز شدند.

این استاد سیاسی اظهار داشت: در کشور ما دولت بخشی از امور اجرایی کشور را بر عهده دارد و همه ارکان قدرت در اختیار دولت نیست و اینکه بخش‌های دیگر قدرت چقدر با دولت جدید همدلی و همگرایی دارند و آیا میزان حمایت ارکان دیگر قدرت از دولت همانند دولت احمدی‌نژاد است یا خیر نیازمند بررسی است.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی یادآور شد: ارکان دیگر قدرت آن‌گونه که کمربسته در خدمت آقای احمدی‌نژاد بودند یک‌هزارم در خدمت آقای روحانی نبودند.

وی بابیان اینکه یادمان نرفته که چه حمایت یکپارچه‌ای سایر ارکان قدرت از دولت احمدی‌نژاد کرده‌اند، افزود: شرایط منطقه و بین‌المللی در دو سه سال اخیر بسیار نامطلوب بوده است و این مسئله نیز باید تحلیل و ارزیابی شود.

زیباکلام بابیان اینکه چه نمره‌ای را می‌خواهیم به دولت سه‌ساله روحانی بدهیم، اظهار داشت: در عرصه سیاست خارجی و بین‌الملل، اقتصاد و عرصه سیاسی و اجتماعی دولت روحانی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی یادآور شد: اجماعی در جامعه وجود دارد که موفق‌ترین حوزه دولت، حوزه بین‌الملل بوده است و برجام و توافق اصلی نمونه بارز آن است و باید در آن به دولت روحانی نمره بسیار بالایی دارد.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی یادآور شد: برجام شرایط کشور را در عرصه داخلی و بین‌المللی دگرگون کرد ولی برخی‌ها برجام را از عهدنامه ترکمن‌چای بدتر می‌دانند.

​وی تصریح کرد: اقتصاد ایران یک مشکل بنیادی دارد و آن اینکه اقتصاد ایران، فاسد و ناکارآمد دولتی است و هرگز درست نمی شود، ۳۷ سال گذشت و اگر ۳۷۰ سال دیگر نیز بگذرد، درست نمی شود زیرا هیچ اقتصاد دولتی درست نمی شود.

وی نمره دولت را در باره مسائل اقتصادی و تورم را ۱۳ تا ۱۴ بیان کرد و گفت: وجود بیکاری، فساد، تورم و رکود از جمله مشکلات این بخش است.

زیبا کلام به مشکلات دیگر دولت روحانی اشاره کرد و گفت: یکی از امیدهای ما پس از برجام سرمایه گذاری خارجی است ولی اکنون تبلیغ زیادی از سوی تندروهای داخلی و خارجی صورت می گیرد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت نگیرد.

این استاد دانشگاه نمره دولت را در مسائل سیاسی و اجتماعی را ۱۰ و قبول با ارفاق بیان کرد و گفت: درست است که برخی مسائل دست دولت نیست اما دولت باید نشان دهد که به فکر رفع مشکلات است و باید در این زمینه تلاش کند و چیزی که از روحانی انتظار دارم این است که به فکر زندانیان سیاسی و رفع حصر باشد و فراموش نکند.