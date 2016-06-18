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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶

مقام ارشد روس:

خطر روسیه علیه بالتیک تبلیغ دروغ است/سود اقتصادی غرب از اتهام زنی

خطر روسیه علیه بالتیک تبلیغ دروغ است/سود اقتصادی غرب از اتهام زنی

رئیس تشکیلات اداری کرملین، تهدید روسیه علیه کشورهای عضو بالتیک را تنها یک تبلیغ و دروغ خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ایوانوف»، رئیس تشکیلات اداری کرملین با بیان اینکه تهدید کشورهای حوزه بالکان توسط روسیه تنها جنبه تبلیغاتی دارد گفت که هدف از این تبلیغات کسب منافع سیاسی و اقتصادی است.

وی گفت: این (کار) از ابتدا تا انتها تبلیغ است. من آن را یک تبلیغ ناهنجار می دانم.

ایوانوف افزود: چه باید کرد؟ یک جواب ساده دارد: صدایتان را تا جایی که می توانید در مورد (خطر) حمله روسیه بالا ببرید و داد بزنید. چرا که به اسارت گرفتن کشورهای بالتیک تنها یک رویاست.   

این مقام ارشد روس در پاسخ به این سوال که از این تبلیغات چه سودی عاید ناتو خواهد شد، گفت: حتی اضافه کردن تنها یک هنگ در یک منطقه جدید به چه معناست؟ یعنی صدها شغل و درآمد بیشتر. این به لحاظ اقتصادی کاملا سودزا است.

کد مطلب 3689272

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