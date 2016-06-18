لزوم برنامه ریزی مناسب برای آب رسانی به مناطق روستایی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی قبادی در جلسه ستاد حفاظت آب شهرستان کرمانشاه که امروز شنبه در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: طبق مصوبات قبلی ستاد حفاظت آب امسال نیز باید نقش کلیه ادارات به ویژه آموزش و پرورش در عمل به آموزش و رعایت صرفه جویی مصرف آب مورد تاکید و‌ توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: همچنین طبق مصوبات باید تاسیسات و تجهیزات لازم برای جمع آوری آب باران پیش بینی و در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه با تاکید بر تدوین برنامه کاهش مصرف آب طی امسال خاطر نشان کرد: جهت فرهنگ سازی مناسب باید ابزار تشویق از سوی مدیران دستگاه های اجرایی برای استفاده مناسب و صرفه جویی لازم در کارخانه ها و مراکز صنعتی، تجاری و اداری لحاظ شود.

قبادی گفت: آبرسانی به روستاها از اهمیت ویژه ای برخور دار است و باید با برنامه ریزی مناسب آب شرب مورد نیاز مناطق محروم در فصل گرم سال تامین شود.

وی کاهش مصرف انرژی از سوی دستگاه های اجرایی را مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: همچنین نظارت بر مدیر منابع آبی از ضروریات است و باید در جهت مقابله قانونی و جلوگیری از فعالیت چاه های غیر مجاز که تهدیدی برای مخازن زیرزمینی است توسط دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه اظهار داشت: جهت اجرایی شدن طرح های آبخیزداری باید بیشتر پای کار باشیم و نیز مراکزی چون صنعت و معدن در کاهش مصرف آب واحد های صنعتی برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهد.