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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۵۵

در پی بارش شدید باران در تبریز؛

اولین تمرین تراکتورسازی تعطیل شد

اولین تمرین تراکتورسازی تعطیل شد

تبریز - اولین تمرین تراکتورسازی به جهت بارش شدید باران در تبریز تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه اکثر بازیکنان جدید تراکتورسازی امروز به ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی امده بودند و خود را آماده اولین تمرین تیمی با حضور قلعه نویی کرده بودند ولی باران این اجازه را به آنها نداد و تمرین تراکتورسازی تعطیل شد.

گفتنی است بیش از ۵۰۰هوادار تراکتورسازی در ورزشگاه اختصاصی این تیم حضور داشتند تا تمرین سرخ پوشان تبریزی را از نزدیک ببینند.

محمد نوری، کیانی، پیمان کشاورز، گروسیان، عشوری، سعید آقایی و هادی محمدی از جمله بازیکنان امروز در تمرین بودند.

همچنین شریفی هم امروز به صورت اختصاصی با پزشک تیم تمرین کرد.

کد مطلب 3689277

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