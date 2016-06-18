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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۲۱

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

ایسلند و مجارستان به تساوی رضایت دادند

ایسلند و مجارستان به تساوی رضایت دادند

دیدار تیم های ملی فوتبال مجارستان و ایسلند در چارچوب رقابتهای یورو ۲۰۱۶ با تساوی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال مجارستان و ایسلند از ساعت ۲۰:۳۰ روز شنبه در گروه F رقابتهای یورو ۲۰۱۶ به مصاف یکدیگر رفتندکه این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در نیمه نخست تیم مجارستان تا حدی بهتر ظاهر شد و ایسلند که با بازی بسته چشم به ضد حمله داشت در یک صحنه با تصمیم سختگیرانه داور بازی صاحب ضربه پنالتی شد تا گیلفی سیگوردسون آن را بر خلاف جهت حرکت گابور کرالی به گل تبدیل کند. این اتفاق در دقیقه ۴۰ بازی رخ داد.

در وقت دوم مجارستان برای جبران نتیجه دست به حمله زد اما ایسلند هم بیکار ننشست. سرانجام در دقیقه ۸۸ سیوارسون بازیکن تیم ایسلند به اشتباه دروازه تیم خود را گشود تا این بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

تیم مجارستان با این تساوی ۴ امتیازی شد و موقتا در صدر جدول گروه F قرار گرفت. ایسلند هم ۲ امتیازی است.

کد مطلب 3689278

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