اعزام نجاتگران هلال احمر آذربایجان شرقی به روستاهای سیل زده شبستر

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شبستر و شهرهای وایقان، شندآبادوکوزه کنان تیم های امدادی جمعیت هلال احمر از شبستر و شهرهای خامنه، تبریز، بناب، تسوج، مرند و پایگاههای امداد جاده ای پیام مرند، تیل تسوج، شهدای سفیدکمرشبستر، امام علی بناب و تیم های مرکز استان در مجموع ۱۴ تیم متشکل از ۴۸ نجاتگر با بهره گیری از ۱۸ دستگاه پمپ آب درشهرستان شبستر و شهرهای اطراف حضور یافته و مشغول امدادرسانی به سیل زدگان هستند.

بدنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شبستر و شهرهای اطراف، تیمهای امدادی هلال احمر به شبستر اعزام و مشغول امدادرسانی شدند .