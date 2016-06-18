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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

بدنبال جاری شدن سیل در شبستر اتفاق افتاد :

اعزام نجاتگران هلال احمر آذربایجان شرقی به روستاهای سیل زده شبستر

اعزام نجاتگران هلال احمر آذربایجان شرقی به روستاهای سیل زده شبستر

تبریز - بدنبال جاری شدن سیل در شبستر، نجاتگران هلال احمر آذربایجان شرقی به روستاها و شهرهای سیل زده شبستر اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شبستر و شهرهای وایقان، شندآبادوکوزه کنان  تیم های امدادی جمعیت هلال احمر از شبستر و شهرهای خامنه، تبریز، بناب، تسوج، مرند و پایگاههای امداد جاده ای پیام مرند، تیل تسوج، شهدای سفیدکمرشبستر، امام علی بناب و تیم های مرکز استان در مجموع ۱۴ تیم متشکل از ۴۸ نجاتگر با بهره گیری از ۱۸ دستگاه پمپ آب درشهرستان  شبستر و شهرهای اطراف حضور یافته و مشغول امدادرسانی به سیل زدگان هستند.

بدنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شبستر و شهرهای اطراف، تیمهای امدادی هلال احمر به شبستر اعزام و مشغول امدادرسانی شدند .

کد مطلب 3689283

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