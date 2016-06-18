تابلو فرش سردرود در سازمان جهانی (WIPO) به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی گفت: به همت مرکز ملی فرش ایران همزمان با ۱۴ منطقه جغرافیایی کشور مراحل ثبت جهانی مالکیت فکری تابلو فرش سردرود به پایان رسید.

جعفر موذن اظهار داشت: نشانه جغرافیایی، نشانه‌ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط براینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر ویژگی های کالا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

وی ادامه داد: این ثبت به همت مرکز ملی فرش ایران و با همراهی دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های فرش در این مناطق و نیز اداره کل ثبت مالکیت صنعتی ایران به انجام رسیده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: با ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف مناطق ایلام، سنقر و کلیایی کرمانشاه، کردی خراسان شمالی، لرستان، تابلوفرش سردرود، ترکمن جرگلان و بجنورد، سیستان و بلوچستان، ورامین، چهارمحال و بختیاری، قشقایی فارس، گبه فارس و اردکان، قهستان و مود بیرجند در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، این کالای هنری در کشورهای عضو معاهده لیسبون برای ثبت و حمایت معرفی شد.

گفتنی است؛ پیش از این نیز ۱۵ منطقه جغرافیایی دیگر فرش دستباف ایران به ثبت جهانی رسیده بودند.