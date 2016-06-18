احتمال افت فشار آب چشمه طاق بستان در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی راد در جلسه ستاد حفاظت آب شهرستان کرمانشاه که با حضور جمعی از مسئولان در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: سال قبل مصوباتی در خصوص برنامه ریزی برای تنظیم ساعات قطعی آب در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: با توجه به ایام ماه مبارک رمضان سعی داریم افت فشار آب کمتر اعمال شود.

مدیر امور اجرایی آبفای شهری کرمانشاه خاطر نشان کرد: دستگاه های متولی مثل اصناف، صنعت و معدن و... باید در خصوص صدور مجوز برای فعالیت کارواش ها، سختگیری و نظارت بیشتری داشته باشند.

ابراهیمی راد با تاکید بر کاهش مصرف انرژی دستگاه های اجرایی و صرفه جویی بهینه در مصرف آب ابراز داشت: همچنین در خصوص انشعابات غیر مجاز آب شهری، همه دستگاه ها باید قوانین را رعایت و به وظیفه اصلی خود عمل کنند.

وی در ادامه از عقد تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش جهت اجرای فرهنگ سازی مناسب و صرفه جویی در مصرف آب توسط اقشار جامعه به ویژه نسل آینده ساز کشور خبر داد.

ابراهیمی راد بر حفظ حریم قنات روزان تاکید کرد و گفت: در حدود ۴/۵ کیلومتر محدوده قنات روزان در محل جاده اسلام آباد است و ‌طی روزهای اخیر میله های چاه این قنات توسط شرکت ها تخریب شده که باید مسئولان جدی تر رسیدگی کنند.

مدیر امور اجرایی آبفای شهری کرمانشاه با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فاضلاب روستای چشمه سفید مانع از ورود آب به چاه قنات روزان شده، گفت: اکنون فصل گرم سال را در پیش داریم و حدود ۶۰ لیتر دبی آب قنات روزان است اما به دلیل کدر بودن از آب این قنات استفاده نمی شود.

ابراهیمی راد در ادامه تاکید کرد: هر گونه عملیات حفاری و ساخت و ساز نیاز به هماهنگی با دستگاه های اجرایی آبفا دارد.

وی ابراز داشت: ۶۰۰ لیتر در ثانیه از آب طاقبستان برداشت داریم و سال ۹۴ نیز پروژه ای برای استفاده از آب طاقبستان تعریف شد.

مدیر امور اجرایی آبفای شهری کرمانشاه یاد آور شد: در حال حاضر منبع تامین آب، چشمه طاقبستان است که فروکش کرده و ممکن است تا ۱۰ روز آینده آب طاقبستان افت فشار پیدا کند.

ابراهیمی بر لزوم خط انتقال آب از سد گاوشان به طاقبستان اشاره کرد و گفت: علی رغم حجم ذخیره آب سد گاوشان ورودی تصفیه خانه تنها یک متر مکعب است.

مدیر اجرایی آبفای شهری کرمانشاه اظهار داشت: یکی از پروژه های مهم اجرای خطوط بین مخازن است که با ۷ کیلومتر طول در حال تکمیل جهت آبرسانی به برخی شهرک ها و مناطق در طرح است.