ولنگاری فرهنگی در حوزه نشر کشور مصداق پیدا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم ترحیم حمید سبزواری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره دغدغه های اخیر مقام معظم رهبری در موضوع ولنگاری فرهنگی با اشاره به اینکه این مسئله از نگرانی های دو دهه گذشته رهبر انقلاب بوده و یک امر واقعی است، عنوان کرد: جامعه ما امروزه از معیارها و ارزشهای خود فاصله گرفته است البته این مسئله با توجه به گسترش شبکه های ارتباطی، ماهواره ای، فضای مجازی و رفت و آمد با کشورهای خارجی و آشنایی با فرهنگ های متفاوت در حال اتفاق است. این مسائل موجب تاثیرپذیری متقابل فرهنگ ها می شود و دغدغه های واقعی پدید می آورد. آنچه رهبر انقلاب از دیرباز با عنوان تهاجم فرهنگی و بعدها با عبارت شبیخون فرهنگی عنوان کرده اند ناشی از همین مسئله است و واقعیتی است که ما نیز آن را درک می کنیم و نسبت به آن نگرانی داریم.

وی در ادامه با اشاره به تلاش مجموعه تحت مدیریت خود برای مقابله با این پدیده گفت: ما در بخش کتاب در سالهای اخیر توانسته ایم آثار ارزنده ای را منتشر بکنیم و به نظر من در این بخش چیزی به عنوان ولنگاری فرهنگی نداریم البته ممکن است در برخی آثار نکاتی پیدا شود اما تلاش ما این است که اجازه ندهیم این مسائل در سطح جامعه پخش شود.

جنتی افزود: در بخش هنرهای نمایشی نیز تلاش ما همواره بر این بوده تا آثاری که فرصت اجرا پیدا می کنند مصداق ولنگاری فرهنگی نباشند و ارزشها را در جامعه متبلور کنند.

وزیر ارشاد همچنین به مسئله سینما اشاره کرد و گفت: در موضوع سینما مسئله این است که علیرغم دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مذاکراتی که وزارت ارشاد با کارگردانان و تهیه کنندگان دارد که منجر به ارائه چارچوب هایی به آنها برای تولید اثر توسط آنها می شود شاهدیم که آنها به دلیل اینکه دنبال گیشه هستند از ارزشها فاصله می گیرند و مسائلی را پدید می آورند.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: از همه مسئولان و مدیران وزارتخانه خواسته ایم تا در مسیر فرهنگ سازی برای این موضوع حرکت کنند. ما البته سال گذشته هم روی مسئله تحکیم خانواده تاکید کردیم که منجر شد آثار خوبی در این زمینه در جشنواره فیلم فجر دیده شود البتته من قبول دارم که در کنار این آثار برخی از آثار حاشیه دار هم دیده شد اما ما تلاش داریم در موضوع صدور مجوزها به سمت مسیر صحیح فرهنگی حرکت کنیم و البته در این کار سایر دستگاهها نیز وظایفی دارند.

وی در همین زمینه گفت: موضوع فرهنگ تنها برعهده وزارت ارشاد نیست. ما رسانه ملی را نیز با ۵۰ شبکه ملی و استانی داریم که در طول ۲۴ ساعت برنامه پخش می کند و بیشترین نقش را در اصلاح فرهنگی کشور دارد. در کنار آنها، خطبای جمعه، اهالی فرهنگ و ادب و هنر هم هستند. همه باید در این راه احساس وظیفه کنند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به حمید سبزواری از ساخت آرامگاهی بر مزار او در سبزوار خبر داد.