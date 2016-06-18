مدعیان تفحص از طرح تحول سلامت پیشداوری نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با تاکید بر اطمینان و ایمان قلبی متولیان و مدیران طرح تحول سلامت بر عملکرد صحیح و هزینه کرد شفاف تک تک بسته های خدمتی طرح تحول سلامت، اظهارداشت: از همه افراد دلسوز نظام سلامت کشور جهت بررسی طرح تحول سلامت استقبال کرده و برایشان فرش قرمز پهن می کنیم.

وی با اشاره به اینکه يکي از مهمترين بازوهاي نظارتي نمايندگان در خانه ملت علاوه بر وظيفه قانونگذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين است افزود: اصل تحقیق و تفحص ظرفیت خوبی است تا مجلس اعمال نظارت کند و همه دستگاه ها باید خود را مکلف به پاسخگویی بدانند، اما اینکه مدعیان اجرای تحقیق و تفحص، بدون داشتن مستندات اقدام به پیشداوری و التهاب فضای رسانه ای می کنند، جای تامل دارد!

سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بررسی طرح تحول سلامت از چند جهت دارای اهمیت است چرا که از یک سو منجر به شفاف سازی چگونگی هزینه کرد منابع می شود و از سوی دیگر اقدامات و تلاش های ارزشمندی که برای این طرح انجام شده است را مشخص می كند و با روشن شدن بیشتر کمبود منابع مالی و سایر کمبودها می توان برنامه بلندمدتی را برای جبران آنها در نظر گرفت.

حریرچی با اشاره به نتایج مثبت طرح تحول سلامت و افزایش رضایتمندی مردم به خصوص در مناطق محروم کشور گفت: مقام معظم رهبری، نمایندگان مردم، مقامات ارشد نظام و روسای سه قوه همواره از اثرات مثبت اجرای طرح رضایت داشته اند.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: قضاوت های از پیش شکل گرفته که بعضا به دلیل وابستگی های سازمانی، دستگاهی و سیاسی است و با نظرات مغرضانه و غیرقابل استناد صرفا به سوی ایجاد فضای ملتهب، تردید و بی اعتمادی گام برمی دارد، هیچ نفعی برای سلامت مردم نخواهد داشت و منجر به اتلاف وقت مسوولان و متولیان سلامت کشور می شود.

به گفته حریرچی، تک تک بسته های خدمتی طرح تحول سلامت روشن و شفاف است و از سوی دستگاه های نظارتی داخل و خارج دولت نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نظارت کافی و دقیق در مورد آنها صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: سال سوم طرح تحول سلامت را در حالی آغاز کردیم که منابع و اعتبارات به خصوص بسته هدفمندی افزایش بودجه نداشته و به دلیل مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و به تاخیر افتادن نتایج برجام، دریافتی ها کمتر از میزان مصوب قانونی بود و توانستیم با دریافتی کمتر اما با مدیریت اقتصادی مناسب، اجرای طرح را ادامه دهیم که این امر نشان از سلامت عملکرد مجریان طرح دارد.

حریرچی در پایان گفت: با اجرای طرح تحول سلامت، قسمت عمده ای از خواسته ها و انتظارات مردم در حوزه سلامت پاسخ مناسب و در خور شأن داده شد و شرط استمرار این موفقیت ها، ادامه حمایت دولت و مجلس از یکدیگر و افزایش آن است. انتظار مردم خصوصا فقرا و محرومان از همه دست اندرکاران و افراد موثر نه تنها عدم ایجاد اخلال در مسیر پرشتاب بهبود و افزایش کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی، بلکه کمک و مساعدت به وزارت بهداشت و درمان به عنوان خدمتگزار مردم است.