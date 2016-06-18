وزیر دفاع روسیه با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سانا، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه که بنا بر دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به سوریه سفر کرده است در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار همکاری نظامی بین دو کشور و تلاش مشترک برای مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر دفاع روسیه در سفر به سوریه همچنین از پایگاه حمیمیم در لاذقیه و نیروهای روسی مستقر در این پایگاه بازدید کرد. وی در این بازدید در جریان روند عملیات هوایی این پایگاه قرار گرفته و تلاش های بیشتر برای انعقاد توافقنامه های صلح جدید در سوریه را خواستار شد.