جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد بروجرد شامگاه شنبه با حضور اعضای انجمن حمایت از زندانیان و جمعی از خیرین و مسولین این شهرستان برگزار شد.

احمد معتقد رئیس اداره زندانهای بروجرد در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این مراسم آزادی زندانیانی بوده که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان بسر می برند.

وی افزود: از زندانیانی که در حال حاضر در زندان بروجرد به سر می برند حدود هفت درصد زندانی غیر عمد هستند که بدلیل تصادفات، دیه، ضمانت بانکی، و مهریه گرفتار بند زندان شده اند.

رئیس زندانهای بروجردافزود: با توجه به استقبال و حمایت خیرین در سال گذشته انتظار می رود که امسال هم در جشن گلریزان از ۴٠ میلیارد ریال مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمده شهرستان بتوانیم ۱۵ میلیارد ریال با کمک خیران جمع آوری کنیم.

معتقد افزود: مبلغ جمع آوری شده به عنوان تسهیلات صندوق قرض الحسنه با سود بسیار کم در احتیار زندانیان جرائم غیر عمد قرار خواهد گرفت تا بتوانند به زودی طعم آزادی را بچشند.

بنا بر این گزارش، زندان بروجرد با هزار و ۲۰۰ زندانی در بند دومین زندان لرستان محسوب می شود.