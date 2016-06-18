به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی جام پیت لاسینسکی لهستان طی روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه در شهر اسپالا برگزار می‌شود كه در پایان مسابقات روز نخست رامین طاهری و مهدی علیاری در اوزان ۸۰ و ۹۸ كیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و مهرداد مردانی در وزن ۵۹ كیلوگرم هفتم شد.

بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان در روز نخست به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر خوزه رودریگوئز رایبر از ونزوئلا را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۴ بر صفر از سد آندری مارتینیوک از اوکراین گذشت. مردانی در دور سوم به مصاف آرسن ارالیف کشتی گیر مطرح قرقیزستانی رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب این کشتی گیر شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل احمد هایتهام از مصر، مردانی از دور رقابت ها کنار رفت و به عنوان هفتم رسید.

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ادوارد سرگیسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل ولی کاری سومینن از فنلاند با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طاهری در این مرحله پیتر باسکی کشتی گیر مطرح مجارستانی را با نتیجه ۶ بر ۳ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار پاول پامینچوک از کشور بلاروس را با نتیجه ۵ بر صفر شكست داد و قهرمان شد.

در وزن ۹۸ کیلوگرم مهدی علیاری در در نخست مقابل راموس فردریکاس از لیتوانی با نتیجه ۵ بر ۲ و با ضربه فنی به پیروزی رسید وی در دور بعد سرگو گوگیسوانیدزه از گرجستان را با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. علیاری در دور سوم نیز مارسین اولجنیچاک از لهستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز بالاز کیس کشتی گیر مطرح مجارستانی را ۱۰ بر ۲ مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار دانیل یاسمانی کابررا از کوبا را با نتیجه ۲ بر ۲ از پیش رو برداشت و به مدال طلا رسید.

مسابقات اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ كیلوگرم فردا (یكشنبه) برگزار می شود كه مهدی زیدوند در وزن ۶۶ كیلوگرم، پیام بویری در وزن ۷۵ كیلوگرم، حسین نوری در وزن ۸۵ كیلوگرم و بشیر باباجان زاده و امیر قاسمی منجزی در وزن ۱۳۰ كیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.