به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی احداث بیمارستان پارس‌آباد از پیشرفت مطلوب این پروژه خبر داد.

وی افزود: تکمیل این بیمارستان یکی از مطالبات جدی مردم پارس‌آباد است و می‌تواند بخش مهمی از نیاز به فضاهای درمانی را جبران کند.

فرماندار پارس‌آباد با اذعان به اینکه این شهر دومین شهر پرجمعیت استان محسوب می‌شود، ادامه داد: با وجود اینکه روند احداث این بیمارستان سال‌ها است به طول انجامیده با تزریق اعتبار مناسب احداث آن رو به اتمام است.

به گفته صمدی این بیمارستان در ۳۹ هزار مترمربع با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در حال احداث است و بخش‌های داخلی، جراحی، زنان و کودکان برای آن پیش بینی شده است.

وی متذکر شد: بعد از تکمیل این مجموعه درمانی حتی مسافران و اتباع آذری که به این شهرستان سفر می‌کنند نیز می‌توانند خدمات مختلف درمانی دریافت کنند.