حضور رسانه منتقد منصف ضروری است/تاکیدبرتقویت ارتباط دولت و رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شنبه شب و در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه، تقویت امید و اعتماد در جامعه و تلاش برای جلوگیری از لطمه دیدن امید مردم را ضروری دانست و گفت: آرامش و ثبات امروز جامعه و پیشرفت‌های حاصله مرهون همین روحیه امید و آرامش مردم است.

روحانی با اشاره به یکی از دیدارهای خود با مقام معظم رهبری در خصوص مسایل اقتصادی، خاطرنشان کرد: ایشان در این جلسه تأکید کردند که یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم ایجاد آرامش در اقتصاد و جامعه است و این مسأله نباید لطمه بخورد.

رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه برجام صرفا فضای مناسب و آماده‌ای را برای فعالیت‌های مختلف فراهم کرده است، اظهارداشت: اگر از این فضا در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری و استفاده نکنیم، هیچ فایده و ثمره‌ای به دست نخواهد آمد، بنابراین باید از فضای مناسبی که با برجام ایجاد شده ، برای پیشرفت کشور و فعالیت‌های مختلف اقتصادی بهره بگیریم.

روحانی گفت: دولت یازدهم دولتی فراجناحی است و وقتی دولت حزبی باشد بدون تردید روزنامه‌ها و تشکل‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند، اما وقتی که بخواهد فراجناحی عمل کند، کار دشوار می‌شود و زمانی که پیشرفت و دستاوردی به دست می‌آورد جناح‌های مختلف خود را در آن سهیم می‌دانند و وقتی با مشکلی مواجه شود، خودشان را کنار کشیده و می‌گویند به ما ارتباطی ندارد.

رییس جمهور در ادامه به نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: امروز بوی بهار را از این رسانه احساس می‌کنیم و شرایط مقداری با قبل متفاوت است.

روحانی تصریح کرد: اگر دولت منتخب مردم و حرکت آن در راستای اهداف ملی است، پس حمایت از دولت به معنای حمایت از مردم است و از سوی دیگر اگر انتقاد از دولت در چارچوب خاص و منافع مردم می‌باشد، آن انتقاد هم مفید و لازم است.

رییس جمهور با تأکید بر نیاز دولت به رسانه، اظهار داشت: دولت ضمن اینکه به رسانه نیاز دارد، باید بتواند با رسانه‌ها ارتباط و تعامل داشته باشد.

روحانی ، وجود هر گونه ضعف در رابطه دولت با رسانه را یک نقص بزرگ دانست و با تأکید بر رفع این مشکل، اظهارداشت: رفع فاصله‌ها و تقویت ارتباط بین دولت و رسانه ضروری است.

رییس جمهور همچنین بر حضور رسانه‌های کشورمان در عرصه منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: امروز دنیا نیاز دارد که حرف و منطق جمهوری اسلامی ایران را بشنود و باید با ارتقاء و تقویت جایگاه رسانه‌های خود، حرف‌ها و منطق‌مان را در سطح منطقه و جهان در برابر دشمنان و رقبا به گوش جهانیان برسانیم.

روحانی تصریح کرد: رسانه‌های کشورمان در سطح جهانی دچار ضعف هستند که باید آن را برطرف کرده و صدای خویش را توسط انواع رسانه‌های جمعی، مجازی و مکتوب به گوش جهانیان برسانیم.

رییس جمهور در ابتدای این مراسم نیز میزبانی اصحاب رسانه در ماه مبارک رمضان را افتخاری برای دولت یازدهم دانست و گفت: تردیدی نیست که اگر بخواهیم به اهداف ملی و بلند انقلاب اسلامی و همچنین تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک الگو به معنای واقعی کلمه برای همه آزادیخواهان و مسلمانان جهان برسیم، راهی نیست جز اینکه در مسیر این حرکت ، افکار عمومی را با خود همراه سازیم.

روحانی تأکید کرد: افکار عمومی بسیار مهم بوده و این اصحاب رسانه هستند که باید افکار عمومی را با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، هماهنگ و همراه کنند.

رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اصحاب رسانه به معنای عام یعنی همه عالمان، فرهیختگان، تریبون‌ها و فضای حقیقی و مجازی باید برای این حرکت بزرگ، دست به دست هم دهند، اظهار داشت: تفاوت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها در این است که جامعه ما اسلامی است و ما به اسلام خود افتخار می‌کنیم و باید آثار این اسلام و اخلاق اسلامی در سراسر رسانه‌های ما نیز مشاهده شود.

روحانی با تأکید بر اینکه ما به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و قلم در ایران اسلامی افتخار می‌کنیم، گفت: البته همچنان در این مسیر مشکلات و ایراداتی وجود دارد که باید مرتفع شوند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه تردیدی نیست که آزادی در جمهوری اسلامی با قبل از انقلاب تفاوت‌های بسیاری دارد، ادامه داد: البته در مفهوم و اجرای آزادی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما اصل آزادی به عنوان نعمتی بزرگ بعد از پیروزی انقلاب پیش روی همه ما قرار داده شد.

روحانی تصریح کرد: این آزادی باید با اخلاق اسلامی توأم باشد و به اندازه رسانه‌های حامی دولت، حضور رسانه منتقد منصف هم ضروری و مفید است، اما انتقاد منصفانه غیر از تخریب، دروغ و اتهام می‌باشد که همه اینها در شرع مقدس از گناهان کبیره شناخته شده است.

رییس جمهور، کاهش آمار 5 درصدی مستمری‌بگیران کمیته امداد، آمار طلاق، پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی و همچنین شرایط مناسب کنونی برای جذب سرمایه در دولت یازدهم را نشان از علایم مثبت و فضای مناسب کنونی جامعه دانست و اظهارداشت:برای نخستین بار در کشور، بخش خصوصی قرارداد تمام امور زیرساختی راه‌آهن را امضاء و اجرای آن را در اختیار گرفته است.

مدیر عامل خبرگزاری آریا نیز در این مراسم با بیان اینکه تردیدی نیست که نیت دولت های جمهوری اسلامی ایران ایجاد جامعه ای پاک و طیبه در کشور بوده است، تصویب قانون گردش اطلاعات را اقدامی مثبت در کارنامه دولت تدبیر و امید دانست و گفت: تقویت و ایجاد فضای قانونی برای گردش آزاد روزنامه نگار محقق به منظور کشف نقاط ضعف جامعه و جلوگیری از فساد، امری ضروری است.

امیر محبیان، ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب برای پاسخگویی به شبهات محتمل و همچنین نمایان کردن قدرت کارکرد رسانه ای دولت را خاطرنشان ساخت و تاکید کرد: باید تلاش های دولت یازدهم قدرشناخته شود که لازمه آن اطلاع رسانی با استفاده از منطق درست برای اقناع افکار عمومی است.

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز عدم تعامل صحیح مسئولان با اهالی فرهنگ و رسانه را به عنوان مهمترین مشکل در این زمینه دانست و گفت: انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی بود اما هنوز نتوانسته ایم موجبات جلب اعتماد میان اهالی فرهنگ و رسانه با سیاستمداران را بوجود آوریم.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد با بیان اینکه اهالی فرهنگ و رسانه ایده پردازان اصلی فرهنگ کشور هستند ، از سیاست گذاری های جدید در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: دولت می تواند از ایده ها و سوژه های اهالی رسانه و فرهنگ در برنامه ریزی ها استفاده کند.

حضرتی با تاکید بر اینکه باید به اهالی فرهنگ و رسانه به عنوان دیده بان های صادق در جامعه توجه بیشتری شود، خواستار رسیدگی به خواسته های صنفی اهالی رسانه و فرهنگ شد.

علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد نیز در سخنانی با انتقاد از فرصت سوزی ها انجام شده در حوزه اقتصاد و تقدیر از دستاوردهای دولت در جلوگیری از سقوط اقتصاد ایران ، اظهار داشت: امروز اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای به سر می برد که از سویی پتانسیل تبدیل به بحران داشته و از سویی می تواند عامل وحدت و انسجام ملت برای حضور در عرصه های تحول کشور باشد، برای همین انتظار می رود تا برنامه ریزی رسانه ای مناسبی در این زمینه از سوی دولت انجام شود.

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با بیان اینکه توافق هسته ای چند ماه بیشتر نیست که شکل گرفته اما آثار آن پیش از توافق و همزمان با انتخاب دکتر روحانی به عنوان رییس جمهوری شکل گرفت و هویدا شد به تاکید رییس جمهوری بر حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی در عرصه اقتصادی پس از توافق اشاره کرد و دستور رییس جمهوری مبنی بر جلوگیری از سوءاستفاده های مدیریتی را نشان از عزم دولت در این راستا دانست.

وی خواستار تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات و موانع موجود در این مسیر شد.

ندا عابد مدیر مسئول نشریه آزما نیز در این مراسم با اشاره به چگونگی فعالیت نشریات تخصصی و مشکلات موجود در مسیر فعالان رسانه ای در این نشریات، خواستار توجه جدی و حمایت دولت از اهالی فرهنگ و رسانه در نشریات شد.

وی با اشاره به کمرنگ شدن نقش فرهنگ، هنر و ادبیات در جامعه و زندگی روزمره مردم خواستار توجه دولت به این مقوله شد.