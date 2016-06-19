۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۷:۵۸

وزارت خارجه مصر:

آزادی فلوجه گام مهمی برای ریشه کنی تروریسم در عراق است

وزارت امور خارجه مصر با استقبال از آزادسازی شهر فلوجه، این اقدام را گام مهمی برای ریشه کنی تروریسم در عراق و بازگشت صلح و امنیت به این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت امور خارجه مصر روز شنبه ضمن استقبال از آزادی شهر فلوجه از سیطره گروه تروریستی داعش این اقدام را گام مهمی برای ریشه کنی تروریسم در عراق برشمرد.

«احمد ابو زید» سخنگوی وزارت خارجه مصر با اعلام اینکه این کشور از آزادی شهر فلوجه در استان الانبار از سیطره گروه تروریستی داعش و تسلط بر مرکز این شهر استقبال می کند این اقدام را گام مهمی برای ریشه کنی تروریسم در عراق و بازگشت ثبات و امنیت به این کشور برشمرد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر همچنین اظهار داشت که کشورش خواهان تداوم مبارزه با تروریسم و نابودی داعش از سوی دولت عراق و تسلط دولت بر تمام اراضی این کشور است. وی همچنین بر تکمیل روند اصلاحات سیاسی در عراق که موجب تقویت حاکمیت و تمامیت ارضی و بافت ملی عراق می شود، تاکید کرد.

لازم به ذکر است که «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز جمعه از بازگشت فلوجه به آغوش میهن و تسلط نیروهای امنیتی بر مرکز این شهر خبر داد.

