به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی شامگاه شنبه در نشستی که با محوریت اولویت های استان در سفر ریاست جمهوری، با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه های کلیدی استان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: به فاصله یک یا دو هفته بعد از ماه مبارک رمضان رئیس جمهور در معیت هیئت همراه به کرمانشاه سفر می کند و روز یکشنبه ۳۰ خرداد نیز یک اکیپ اصلی برای بررسی وضعیت موجود وارد استان می شوند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اولویت های اصلی استان در سفر هیئت دولت برای جذب اعتبارات و اخذ امتیازات مطرح می شود، افزود: به اتمام رساندن پروژه های مشرف به اتمام که با تزریق اعتبار ظرف دو سال آینده به بهره برداری می رسند یکی از دستاوردهای سفر خواهد بود.

رازانی تقویت اعتبارات ملی به صورت مضاعف و بیشتر مشروط به نتیجه دهی پروژه ها در سریع ترین زمان ممکن را از دیگر دستاوردهای سفر هیئت دولت پیش بینی کرد و گفت: پروژه هایی برای حمایت و جذب اعتبار در جداول یک، دو و سه تدوین شده اما در کنار آن جداول ۴ و ۵ نیز شامل اولویت های استان تدوین شده است.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور نیاز است

رازانی با بیان این مطلب که کشور در دوران پس از انقلاب به تعدد پروژه ها و نیمه تمام ماندن خیل عظیمی از پروژه ها مبتلا شده، افزود: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور نیاز است.

وی افزود: وضعیت پروژه های نیمه تمام در کشور دولت را به این اضطرار کشانده که چیز زیادی به پروژه های عمرانی و غیرعمرانی اضافه نکند و لذا چندین پروژه خاص و کلیدی هر چند اندک اما تاثیرگذار در سرنوشت استان در سفر هیئت دولت معرفی می شود.

مقام عالی استان یادآور شد: لیستی از اهم پروژه های استان کرمانشاه که از اسناد و اطلاعات استان استخراج شده و محصول مرور مجدد پتانسیل های استان است در سفر رئیس جمهور ارائه می شود.

این مسئول با اشاره به گزینش ۲۴ عنوان پروژه مهم در رستان کرمانشاه برای اخذ اعتبار و حمایت در سفر هیئت دولت تصریح کرد: از این تعداد روی ۱۰ عنوان اصلی بسیار بحث کردیم و تاکید داریم.

اولویت حرف ما به دولت معطوف به حل یا کم کردن مشکل بیکاری استان کرمانشاه است

وی اخذ کمک فنی و اعتباری به منظور کاهش نرخ بیکاری را پیشنهاد نخست عنوان کرد و افزود: اولویت حرف ما به دولت معطوف به حل یا کم کردن مشکل بیکاری استان است و در همه پروژه های جداول ۵ گانه به نتیجه ای که منجر به کاهش نرخ بیکاری شود توجه کردیم.

رازانی ارائه پیشنهاد مشخص و طرح برای حل مسئله بیکاری در استان کرمانشاه را ضروری دانست و بیان کرد: باید برای کاهش نرخ بیکاری و کاهش فاصله بیکاری میان استان و کشور طرح ارائه دهیم و فاصله را به صفر برسانیم.

وی از بین بردن فاصله نرخ بیکاری استان کرمانشاه با متوسط کشوری را از اهداف مدیریت ارشد استان ذکر کرد و‌گفت: نرخ بیکاری در کشور عدد ۱۰ و اما در کرمانشاه ۱۸ است.

۱۴۰ هزار نیروی بیکار در استان کرمانشاه وجود دارد

رازانی از وجود ۱۴۰ هزار نیروی بیکار در استان کرمانشاه خبر داد و‌گفت: اگر میانگین بیکاری در استان در حد میانگین کشور بود الان باید ۷۰ تا ۷۵ هزار بیکار می داشتیم در حالیکه ۶۵ هزار بیکار مازاد بر متوسط کشور داریم.

وی بیان کرد: یکی از برنامه ها ایجاد اشتغال برای ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در فاصله زمانی ۵ ساله است و کمتر از این مدت غیرواقع بینانه لین است اما عده ای مُصرند که این هدف را در مدت ۳ سال به انجام برسانیم.

استاندار کرمانشاه افزود: سالانه ۷ هزار بیکار به جمع بیکاران استان کرمانشاه اضافه می شود.

وی موضوع ارتقا منطقه ویژه قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری - صنعتی را دیگر اولویت مهم استان کرمانشاه برشمرد و‌گفت: موضوع احداث راه آهن غرب نیز از اولویت های ما است البته سرعت گرفتن کرمانشاه تا خسروی خواست جدی ما است.

استاندار کرمانشاه راه آهن غرب را استراتژیک ترین راه آهن در کشور عنوان کرد و‌ گفت: راه آهن غرب جای مسیر ترکیه را برای ما خواهد گرفت.

رازانی تکمیل پروژه بزرگراه استان را از دیگر اولویت ها برشمرد و اظهار کرد: اجرای طرح سامانه انتقال آب به میزان ۵۰۰ میلیون مترمکعب به دشت روانسر، کرمانشاه، قره سو و‌نهایتا کرخه برای تامین نیاز شرب، محیط زیست، صنعت و‌کشاورزی از کلیدی ترین پروژه ها است.

وجود ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کرمانشاه

وی احداث کریدور گردشگری بیستون - کرمانشاه را پروژه ای ممتاز و اواویت دار عنوان و بیان کرد: بهسازی و تطویل سطوح پروازی و احداث ترمینال خارجی برای تسهیل در رفت و‌ آمد از دیگر اولویت های ما است.

رازانی با ادامه توضیحات افزود: هیچگونه زیرسازی در شهر صنعتی زاگرس صورت نگرفته و احداث زیرساخت ها برای ۱۰۰۰ هکتار شهرک گلخانه ای و‌کشاورزی در استان از دیگر اواویت هاست.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: هر هکتار گلخانه ظرفیت اشتغالزایی برای ده نفر را دارد و ‌با ظرفیت مذکور امکان اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر فراهم می شود.

وی از وجود ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کرمانشاه خبر داد و‌گفت: سامان دادن به بحث حاشیه نشینی نیز از دیگر اولویت های استان است که در سفر هیئت دولت مطرح خواهد شد همچنین بحث انسداد مرزها نیز از دیگر اولویتها خواهد بود.