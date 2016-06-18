حمایت مالی از بیماران پیوند کبد/۷۰۷ عمل در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، اولين عمل جراحي پيوند کبد در انسان در سال ۱۹۶۳ ميلادی در شهر دِنوِر ايالت کُلرادو امريکا توسط جراحي به نام توماس استارزل انجام شد. اگرچه اين عمل ناموفق بود و بيمار در اتاق عمل به علت خونريزي شديد فوت شد، اما دکتر استارزل تلاش خود را در اين زمينه ادامه داد و در سال ۱۹۶۷ اولين پيوند موفق کبد در انسان انجام شد.

با توجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در راستای تحقق اهداف عالیه تشکیل آن در خصوص ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، حمایت از رشد و گسترش کمی و کیفی انجام اعمال پیوند کبد در مراکز درمانی دانشگاهیاست، هیئت امنا در سال ۱۳۹۴ از ۷۰۷ عمل پیوند کبد حمایت به عمل آورده است.

نخستین عمل پیوند کبد در ایران و خاورمیانه، در اردیبهشت ۷۳ در بیمارستان نمازی شیراز، توسط دکتر سید علی ملک حسینی و همکاران انجام شد. اين پيوند از يک اهدا کننده مرگ مغزی در تهران صورت گرفت و عضو پیوندی پس از برداشت به شيراز منتقل شد. دکتر ملک حسینی دوره آموزشی پیوند کبد را در مرکز پزشکی دانشگاه پترزبورگ، زیر نظر دکتر استارزل گذرانده است.

هزینه پبوند کبد در آمریکا و منطقه

نکته قابل توجه اینکه هزینه پیوند کبد در ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۷۷ هزار دلار (حدود ۲ میلیارد تومان) تخمین زده می شود و این درحالی است که در ایران، با حمایت های وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی، این عمل با هزینه ای به مراتب کمتر، انجام می شود. در کشورهای منطقه نظير ترکيه هزينه انجام این عمل حدود ۱۰۰ هزار دلار (حدود ۳۶۰ میلیون تومان) و در هند حدود ۵۰ هزار دلار (حدود ۱۸۰ میلیون تومان) گزارش شده است.

حمایت های مالی هیئت امنا

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در خصوص حمایت از بیماران پیوند کبد، مبلغ ۶۰ میلیون ریال از هزینه های هتلینگ و درمان های بیمارستانی هر مورد عمل پیوند کبد را تقبل نموده و به ازای هر مورد عمل پیوند کبد، ۲۰ میلیون ریال حمایت تجهیزاتی (شامل محلول های نگهدارنده بافت پیوندی، کیسه های نگهدارنده بافت پیوندی) در اختیار مراکز پیوند قرار می دهد. مساعدت های هیئت امنا موجب افزایش تعداد مراکز انجام پیوند کبد از تنها مرکز موجود در کشور یعنی بیمارستان نمازی شیراز به پنج مرکز، شده است. در حال حاضر عمل پیوند کبد در حال حاضر در ۵ مركز منتخب دانشگاهی انجام می شود.

بیمارستان شهید افضلی پور کرمان

بیمارستان طالقانی تهران

بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) تهران

بیمارستان دکتر نمازی شیراز

بیمارستان منتصریه

آمار پیوند کبد

طبق آمار واحد طرح و برنامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی، عملکرد اعمال پیوند کبد و درصد افزایش تعداد عمل پیوند کبد نسبت به سال گذشته در ۱۱ سال گذشته به این شرح است.

سال ۱۳۸۴: تعداد ۶۱ عمل ، درصد افزایش: ۵.۱ درصد

سال ۱۳۸۵: تعداد ۱۰۷ عمل ، درصد افزایش: ۷۵ درصد

سال ۱۳۸۶: تعداد ۱۵۹ عمل ، درصد افزایش: ۴۸ درصد

سال ۱۳۸۷: تعداد ۱۶۴ عمل ، درصد افزایش: ۳.۱ درصد

سال ۱۳۸۸: تعداد ۱۸۵ عمل ، درصد افزایش: ۱۲.۸ درصد

سال ۱۳۸۹: تعداد ۳۴۲ عمل ، درصد افزایش: ۸۰.۵ درصد

سال ۱۳۹۰: تعداد ۴۰۵ عمل ، درصد افزایش: ۱۸.۵ درصد

سال ۱۳۹۱: تعداد ۴۶۹ عمل ، درصد افزایش: ۱۳ درصد

سال ۱۳۹۲: تعداد ۵۶۲ عمل ، درصد افزایش: ۲۰ درصد

سال ۱۳۹۳: تعداد ۵۹۹ عمل ، درصد افزایش: ۶.۶ درصد

سال ۱۳۹۴: تعداد ۷۰۷ عمل ، درصد افزایش: ۱۵.۲ درصد