نیروهای دموکراتیک سوریه در ۲ کیلومتری منبج/۶ شهید در حملات به حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا هستند از رسیدن خود به ۲ کیلومتری مرکز شهر منبج در شمال حلب که تحت سیطره گروه تروریستی داعش قرار دارد، خبر دادند.

در همین حال منابع خبری از کشته شدن سرکرده داعش در شهر منبج با نام «ابوحمزه الانصاری» و شماری از تروریست ها در حمله هوایی به یکی از مقرهای گروه تروریستی داعش در این شهر واقع در حومه شمال شرقی حلب خبر دادند.

از سوی دیگر در پی حملات تروریست ها به منطقه الشیخ مقصود واقع در شمال شهر حلب ۶ نفر شهید شدند. منابع محلی اعلام کردند که گروه های تروریستی محله مسکونی شیخ مقصود حلب را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

در پی این حملات ۶ شهروند سوری شهید و ۴ نفر دیگر زخمی شدند و به منازل شهروندان و دارایی های آنها خساراتی وارد شد.

در همین حال ارتش سوریه یک خودروی بمب گذاری شده داعش را قبل از رسیدن به محور حمص-تدمر در حومه شرقی حمص منهدم کرد. ارتش سوریه همچنین حمله داعش به یکی از مقرهای خود میان قصر الحیر و شهر القریتین واقع در حومه جنوب شرقی حمص را دفع کرد.

از سوی دیگر مرکز روسی نظارت بر روند آتش بس در سوریه از ثبت ۳ مورد نقض آتش بس در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بنا بر اعلام این مرکز تمامی موارد نقض آتش بس در حومه دمشق روی داده است.

این مرکز در بیانیه خود اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به «جیش الاسلام» مواضع ارتش سوریه در سه منطقه در حومه دمشق را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.