اعلام آمادگی ذوب آهن برای حضور در لیگ دوومیدانی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات همیشگی دوومیدانی و البته سایر رشته های ورزشی عدم استقبال باشگاه های دولتی و خصوصی برای حضور در لیگ‌های مختلف است. بدون شک بخش زیادی از نیاز مالی و دغدغه ورزشکاران با حضور در یک تیم باشگاهی تامین می شود.

این مشکل در دوومیدانی که ورزشی پایه و مادر است به مراتب بیشتر دیده می شود تا جایی که در سالیان اخیر لیگ باشگاه های دوومیدانی با حضور کم تعداد باشگاه ها و بدون دستاورد چشمگیر مالی برای ورزشکاران بوده است.

این دوره از لیگ باشگاه های کشور از چند روز دیگر آغاز خواهد شد و در فاصله کوتاه مانده به شروع آن زمزمه های حضور چند تیم مطرح به گوش می رسد. سجاد مرادی مشاور فنی رئیس فدراسیون دوومیدانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه روز گذشته ذوب آهن موافقت خود را برای حضور در لیگ باشگاه های دو و میدانی کشور اعلام کرد. ذوب آهن یکی از قطب های ورزشی کشور است و حضور آن در لیگ برتر در کنار اسپانسری مالی به لیگ اعتبار خوبی می بخشد.

وی افزود: البته با چند تیم دیگر مثل نفت نیز صحبتهایی شده است. اگر این تیم های بزرگ به لیگ بیایند کمک بزرگی به ورزش دو و میدانی خواهد شد و شاهد رشد و شکوفایی خوبی در این رشته خواهیم بود. به دنبال برگزاری لیگی با بهترین شرایط هستیم و ازهمه دلسوزان این رشته نیز می خواهیم برای کمک به دوومیدانی دست در دست هم بدهیم و هر کس گوشه ای از کار را بر عهده بگیرد.