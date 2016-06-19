  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۴

لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶؛

برزیل از سد آمریکا گذشت/ طلایی پوشان ۹ امتیازی شدند

تیم والیبال برزیل به سومین پیروزی خود در رقابتهای لیگ جهانی والیبال دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال برزیل که در دو بازی نخست خود مقابل ایران و آرژانتین به برتری رسیده بود در دیدار با آمریکا سومین پیروزی خود را کسب کرد.

شاگردان «رزنده» در این دیدار که در ریو دوژانیرو برگزار شد با نتیجه ۳ بر یک  (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲) از سد آمریکا گذشتند.

با این حساب برزیل با کسب ۹ امتیاز، سه بازی ابتدایی خود در این رقابتها را به پایان برد. آمریکا با ۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول ایستاد و ایران و آرژانتین به ترتیب با ۲ و یک امتیاز در جایگاه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

