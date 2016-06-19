برزیل از سد آمریکا گذشت/ طلایی پوشان ۹ امتیازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال برزیل که در دو بازی نخست خود مقابل ایران و آرژانتین به برتری رسیده بود در دیدار با آمریکا سومین پیروزی خود را کسب کرد.

شاگردان «رزنده» در این دیدار که در ریو دوژانیرو برگزار شد با نتیجه ۳ بر یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲) از سد آمریکا گذشتند.

با این حساب برزیل با کسب ۹ امتیاز، سه بازی ابتدایی خود در این رقابتها را به پایان برد. آمریکا با ۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول ایستاد و ایران و آرژانتین به ترتیب با ۲ و یک امتیاز در جایگاه های سوم و چهارم قرار گرفتند.