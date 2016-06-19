محسن هاشمی سرپرست «ناجی هنر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی و رئیس هیات مدیره ناجی هنر، سید محسن هاشمی را به عنوان سرپرست موسسه ناجی هنر معرفی کرد.

در جلسه معارفه وی منتظرالمهدی ضمن یادآوری سخنان اخیر مقام معظم رهبری نسبت به وظایف خطیر دستگاه های فرهنگی کشور در تولید کالاهای فرهنگی مفید، بر اهمیت اهتمام موسسه ناجی هنر بر این امر تاکید کرد.

وی تلاش برای تولید آثار فاخر پلیسی-اجتماعی مطابق با فرهنگ و ذائقه جامعه را از اهداف این تولیدات برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این آثار بتوانند همچون گذشته نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کنند.

در پایان این جلسه معاون اجتماعی ناجا آرزوی موفقیت وی را در انجام مسئولیت پیش رو از خداوند منان خواستار شد.

همچنین سید محسن هاشمی، سرپرست جدید موسسه با تشکر از حمایت های منتظرالمهدی بر ادامه رویکرد مسئولانه ناجی هنر در پروژه های سینمایی و تلویزیونی تاکید کرد.

سرپرست جدید ناجی هنر فارغ التحصیل هنرهای نمایشی است که با ۱۶ سال سابقه در مسئولیت های مختلف این موسسه در دو سال اخیر سمت قائم مقام موسسه را برعهده داشته است.