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۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

۳۳ باند و شبکه توزیع و حمل مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد

۳۳ باند و شبکه توزیع و حمل مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و متلاشی شدن ۳۳ باند تهیه و توزیع و حمل مواد مخدر در استان در سه ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری درنخستین جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر هرمزگان ، اظهار داشت: استان هرمزگان از نظر میزان کشفیات مواد مخدر رتبه دوم کشور پس از استان سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال ۲۵ هزار و ۱۴۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در هرمزگان کشف شده، افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ، میزان کشف مواد مخدر در مدت مذکور حاکی از رشد ۲۵ درصدی کشفیات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال تعداد ۵۵۴ نفر از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر دستگیر شده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال شش درصد رشد دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان ، ۴۸درصد از زندانیان محبوس در ندامتگاه ها و زندان ها را محکومین به عناوین مجرمانه مربوط به مواد مخدر به خود اختصاص می دهند.

وی تصریح کرد: همین آمار حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد در میان جمعیت جوان کشور است که این مساله لزوم چاره اندیشی فوری مسئولین و متولیان را می طلبد.

حجت الاسلام اکبری بیان داشت: با توجه به کنترل و انسداد نوار مرزی شرق کشور، قاچاق مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ به سمت دریا و نوار ساحلی کشور سوق یافته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همین موضوع ضرورت تأمین امکانات و تجهیزات لازم به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا بویژه سواحل استان هرمزگان را دوچندان می کند.

کد مطلب 3689463

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