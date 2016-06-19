مهرآباد - علیرضا لبش: چند روزی است که آسمان کشور محل تجمع یک سری ریزگرد کوتاه بین شده است که باعث آزار و اذیت برخی از هموطنان گرامی شده است. حالا اگر اینها درشت گرد و حتی میانه مایه گرد بودند باز یک چیزی؟ آخر یک مشت ریزگرد هم ارزش این حرفها را دارد. به مسئولان گرامی پیشنهاد می شود وقعی به این موجودات زیر ننهند و با استفاده از راه های زیر این موجودات بی هویت را سر جای خود بنشانند:

۱- ریزگردها را شلاق بزنید: جوری ریزگردها را سرخ و کبود کنید که دیگر هیچ ریزگردی جرات تجمع در آسمان هیچ جایی را به خود ندهد. برای این کار می توانید چند تن اراذل و اوباش درشت گرد را برای چند روز استخدام کنید.

۲- رقم های درشت فیش حقوقی خود را رو کنید: شاید با این کار ریزگردها حساب کار دستشان نیاید، اما کسانی که از وجود ریزگردها شکایت می کنند حساب کار دستشان می آید و می فهمند که تخصص شما کارهای درشت است و کلا وارد مسائل ریز نمی شوید.

۳- شیر بخورید: خوردن شیر باعث تقویت استخوانها و زیبایی پوست می شود. اینقدر حرص ریزگردها را خورده اید، پوستتان چروک شده، اینکه می گویند سرانه مصرف شیر در کشور پایین است به خاطر شما می گویند. بیشتر شیر بخورید.

۴- چالش چای گرم به راه بیاندازید: برای همدردی با هموطنان مدفون شده زیر گرد و خاک، یک استکان چای گرم را بدون قند بنوشید و از آن فیلم تهیه کنید و در شبکه های مجازی به اشتراک بگذارید و بقیه را به چالش چای گرم دعوت کنید.

۵- با ریزگردها مذاکره کنید: در دوران پسابرجام هر مشکلی با مذاکره قابل حل است. فقط در مذاکرات لبخند را فراموش نکنید.

۶- فرافکنی کنید: مشکل ریزگردها قطعا تقصیر شما نیست، از دلایل تشکیل ریزگرد می توان به استقلالی بودن وزیر ورزش، گرد و خاک کردن رشیدپور در برنامه هایش، تکه انداختن فردوسی پور به سرهنگ علیفر اشاره کرد. تقصیر اصلی هم به گردن امیر دولاب است که در طراحی آن ورزشگاه کذایی دقت کافی به خرج نداده است.

۷- از احسان علیخانی کمک بگیرید: تخصص احسان علیخانی در تولید اشک در برنامه ماه عسل را دست کم نگیرید. ریزگردها را به برنامه علیخانی دعوت کنید و اشکشان را دربیاورید تا بروند و دیگر برنگردند.

۸- کنسرت ریزگردها را لغو کنید: خودتان بهتر می دانید چه کار کنید، نیازی به توضیح ندارد.

۹- مسعود فراستی را به جان ریزگردها بیاندازید: چنان نقد اگزیستانسیالیستی شان بکند که اسم خودشان را هم یادشان برود و فرار کنند بروند کن و سولقون.

۱۰- تابلوها را خاموش کنید: بهترین روش حل مساله، پاک کردن صورت مساله است. تابلوهای کنترل کیفیت هوا را دستکاری نکنید، آنها را خاموش کنید.