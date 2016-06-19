چمران مرد علم و عمل بود/ روحیه نسل امروز انقلابی تر از دهه ۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف طی سخنانی در آئین یادواره شهیدچمران که در محل حسینیه سیدالشهدا منطقه ۱۸ برگزار شد، با بیان اینکه ذکر نام و یاد شهید به معنای تداوم راه شهدا است، تصریح کرد: همیشه در هر عصر و زمانی با حرکت در صراط مستقیم و مسیر مجاهدت، شیاطینی هستند که تلاش می کنند ما را از این راه باز دارند اما برپایی مجالس بزرگداشت شهدا ما را در مسیر شهدا هدایت می کند.

وی تصریح کرد: من قبل از انقلاب و در ابتدای پیروزی انقلاب توفیق آشنایی با شهید چمران را نداشتم اما در ماه های ابتدایی دوران دفاع مقدس اولین آشنایی من با شهید چمران در اهواز اتفاق افتاد.

قالیباف با اشاره به وقار، صلابت، مدیریت و حضور مجاهدانه شهید چمران گفت: وقتی انسان با یک فرد خودساخته ای همچون شهید چمران روبرو می شد، مجذوب نگاه و صفای او بود. ایشان در ابتدای دوران دفاع مقدس در جبهه ای که ما در سوسنگرد بودیم، به شهادت رسید اما بعدها براساس خاطراتی که از شهید چمران شنیدم شاهد بودم که شهید چمران از محیط آمریکا جدا شد و در نقطه ای ایستاد که درست در مقابل سیاست های آمریکا بود.

وی تصریح کرد: ما دولتمردان و سردمداران آمریکا را مستکبر می دانیم و حرف ما با ملت آمریکا نیست بلکه این زمامداران هستند که با تفکر صهیونیستی و خوی استکباری بر مردم دنیا ظلم می کنند. شهید چمران نیز در آمریکا درس خود را ادامه داده و در ایران و آمریکا یک دانشمند واقعی و از افراد برجسته دانشگاهی به شمار می رفت.

قالیباف یادآور شد: شهید چمران زندگی خود را از یک جای آرام رها کرد و به لبنان رفت تا به کسانی که تحت فشار و سیطره رژیم اشغالگر قدس بودند، کمک کند؛ ایشان در حقیقت خوانش و برداشت جدیدی از دین داری در دوره مدرن انجام داد و زندگی دیگری را برای خودش انتخاب کرد.

وی در ادامه ابراز داشت: شهید چمران با روحیه حق خواهی و حقیقت طلبی خود مبارزه را هم از ساحت اجتماعی به معنای رسیدگی به محرومان و ایتام شروع کرد و هم از ساحت دفاع و کارهای چریکی در لبنان مبارزه را آغاز کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی نیز در حین اینکه شهید چمران از وزرای کابینه بود، اما به صورت مستقیم در میدان جنگ حضور پیدا کرد و روزهای سخت ابتدای جنگ را با تجربه ای که از قبل آموخته بود، مدیریت کرد.

شهردار تهران شهید چمران را مرد علم و عمل دانست و گفت: شهید چمران با نوع مسئولیت خود نشان داد که در متن جنگ قرار دارد به نحوی که در میدان جنگ نیز همانند دیگر رزمندگان، اسلحه به دوش می انداخت. این موارد برای ما الگو است چرا که می توانیم در دنیای امروز به دنبال یک زندگی راحت باشیم و یا اینکه زندگی خودمان را وقف مردم کرده و برای دفاع از مردم گام برداریم.

قالیباف تاکید کرد: یکی از ویژگی هایی که حضرت امام خمینی (ره) در راه اسلام سیاسی، در این عصر و برای این نسل تعریف کرده اند، ویژگی استکبار ستیزی و مبارزه به عنوان یک اصل اساسی و اولویت دار است؛ با نگاهی به زندگی شهید چمران شاهد هستیم که زندگی ایشان سراسر مبارزه است اما در کنار مبارزه و دفاع، آن مقطعی که لازم است در ساحت اجتماعی و خدمت به خلق خدا تلاش کند نیز این مجاهدت را انجام می دهد.

وی با تاکید بر تداوم این مسیر از سوی انقلاب اسلامی، گفت: در این مجاهدت باید به سبک شهدای خود هم با ظلم و هم با دشمنی صهیونیست ها و آمریکا مبارزه کنیم همچنانکه شهدای مدافع حرم در همین مسیر حرکت می کنند.

شهردار تهران تاکید کرد: همواره این سوال مطرح بود که اگر خطری جامعه اسلامی را تهدید کند، آیا در نسل امروز هم همانند نسل دهه شصت چنین رزمندگانی هستند؟ تا پیش از این برخی معتقد بودند که آن روحیه تنها برای دوران اول انقلاب بود اما امروز شاهد هستیم که نسل امروز هم حتی در شرایط سخت تر، روحیه انقلابی ابتدای انقلاب را بیشتر از آن دوران دارند. همانطور که بسیاری از شهدای مدافع حرم کسانی هستند که شاید چند ماه و چند سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد و حتی نخستین فرزندان بعضی از آنها بعد از شهادت آنها به دنیا می آید.

قالیباف خدمت به مردم را ساحت اجتماعی روحیه مبارزه خواند و گفت: امروز انقلاب اسلامی نیازمند آن است که در راه حل مشکلات مردم قدم بردارد و در این مسیر نیز از هیچ چیزی فروگذار نباشیم؛ از این رو هیچ فرقی بین مجاهدتی که امروز در حل موضوع اشتغال و مشکلات اقتصادی انجام می دهیم با دوران دفاع مقدس وجود ندارد.

شهردار تهران با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، گفت: نباید در مقابل فشار و تهدید های دشمنان و در راس آن آمریکا، منفعل باشیم چرا که اگر در مقابل دشمن منفعل شدیم، مطمئن باشید این زیاده خواهی ها تمام نخواهد شد.

وی در ادامه به جریان مذاکرات هسته ای اشاره و تاکید کرد: با تدبیر مقام معظم رهبری و اجازه ایشان بحث برجام دنبال شد و به یک توافقی رسیدیم اما امروز می بینیم که دشمنان چگونه در مقابل توافقی که خودشان اجرا کردند، بد عهدی و کارشکنی می کنند؛ حتی در مواردی که روی کاغذ توافق کردند نیز به صورت عملی کارشکنی می کنند و این امر حاکی از آن است که خوی استکباری آمریکایی ها هیچ تفاوتی نکرده است.

قالیباف گفت: ملت ما از همان دوران قبل از انقلاب تا به امروز جنایت آمریکا و انگلیس را در مقاطع تاریخی دیده است و امروز هم حتی وقتی می گویند حسن نیت داریم، در همین حسن نیت خودشان هم باز نشان می دهند که دروغ می گویند. از همین جهت بود که امام خمینی (ره) فرمودند اگر آمریکا در مقابل دین ما بایستد، ما در مقابل همه دنیای او خواهیم ایستاد.

شهردار تهران تاکید کرد: وظیفه همه ما این است که هم در میدان مبارزه نظامی در مقابل ظلم و خشونت آن ها بایستیم و هم روز به روز برای کارآمدی نظام و حل مشکلات مردم، خصوصا مشکلات معیشتی و اقتصادی تلاش کنیم چرا این هم یک مبارزه است.

وی در پایان گفت: کشور ما از درون و ساختار نظام اسلامی دارای رابطه قوی بین مردم و مجموعه حاکمیت است از این رو باید بتواند یک نظام کارآمد باشد تا یک الگو برای نسل امروز و بقیه کشورهای اسلامی باشیم و این را تداوم ببخشیم.