سکه و طلا گران شد/ تاثیر کاهش نرخ سود بر خرید و فروش سکه و طلا

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر درباره دلایل اصلی افزایش قیمت سکه و طلا طی روزهای اخیر در بازار داخلی گفت: دلیل عمده و اصلی افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، افزایش ۲۵ دلاری هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی روزهای اخیر است، به طوری که نرخ اونس طلا در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هفته گذشته افزایش یافت و باعث شد که قیمت هر قطعه سکه در بازار داخلی به طور متوسط ۱۵ هزار تومان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار هم به تبعیت از این عامل در این روزها در هر گرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش قیمت جهانی طلا هم ناشی از سه عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تثبیت نرخ بهره در فدرال رزرو آمریکا و بخث کاهش شاخص مشاغل در آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه این سه عامل باعث شد که ارزش دلار کاهش یابد، این در حالی است که هر گاه قیمت دلار با کاهش مواجه می شود، نرخ طلا افزایش می یابد، اظهارداشت: بازار داخلی هم از این موضوع تبعیت می کند و به دنبال این اتفاق، نرخ ها در بازار داخلی نیز با کاهش مواجه می شود.

کشتی آرای، نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی را در حال حاضر ۱۲۹۹ دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را یک میلیون و ۴۲ هزار تومان، نیم سکه را ۵۲۱ هزار تومان، ربع سکه را ۲۷۳ هزار تومان، سکه گرمی را ۱۸۰ هزار تومان و نرخ هر گرم طلا را ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت خرید و فروش سکه و طلا در ماه رمضان گفت: روزهای اولیه ماه رمضان، سطح داد و ستدها کاهش می یابد، اما از اواسط ماه با توجه به نزدیک شدن به ولادت امام حسن مجتبی (ع) و عید فطر دادوستدها افزایش می یابد ولی به هر حال وضعیت در حال حاضر عادی است.

وی اضافه کرد: البته افزایش قیمت‌ها باعث شد که مردم توجه بیشتری به بازار سکه و طلا نشان دهند، همچنین با مطرح شدن کاهش نرخ سود بانکی، توجه به بازار سکه و طلا بیشتر شده است.

کشتی آرای در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار سکه و طلا سوق یابد؟ عنوان کرد: فعلا شرایط بازار عادی است.