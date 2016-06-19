احداث ۵۰ واحد صنعتی در شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح یکشنبه در دیدار با علی رحمانی فرماندار شهرستان آبیک اظهار کرد: از ۹۸ واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی آبیک ۸ واحد تولیدی پروانه بهره برداری اخذ کرده و ۵۰ واحد در حال ساخت و ساز، نصب سوله و خرید و نصب ماشین آلات هستند و ۴۰ واحد پس از تحویل زمین بدلیل مشکلات نقدینگی و رکود بازار متوقف شده اند که با تمهیدات دولت تدبیر وامید و ترزیق اعتبارات حمایتی در آینده نزدیک به گردونه تولید باز خواهند گشت.

وی با اشاره به استقبال مناسب و مطلوب صاحبان صنایع برای سرمایه گذاری در این شهرک گفت: در حال حاضر با توجه به اتمام اراضی شهرک صنعتی و درخواست متقاضیان به سرمایه گذاری در این شهرک نیاز اساسی به توسعه شهرک در اراضی تحت تملک آستان قدس رضوی را داریم که با همکاری و مساعدت فرمانداری انشاالله این مهم محقق شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، جاده دسترسی و ساماندهی ورودی شهرک، راهبری ایستگاه ایستگاه آتش نشانی و خدمات از طریق شهرداری، افزایش اعتبارات تملک و دارایی سرمایه ای سهم شهرک، معرفی نیروی جوان و کار آمد شهرستان برای آموزش و برنامه ریزی اشتغال پایدار آنها، کمبود برق با توجه به راه اندازی واحدهای صنعتی ، کمک در تسریع گاز رسانی، پیگیری اسناد مالکیت توسعه شهرک صنعتی کاسپین و پل روگذر شهرک کاسپین از مهمترین مسائل در حوزه شهرستان آبیک برشمرد.

شهرک صنعتی آبیک در رشد و توسعه شهرستان بسیار موثر است

فرماندار شهرستان آبیک نیز گفت: فرمانداری آبیک در حمایت از صنایع کوچک استان و پیگیری رفع مشکلات و توسعه شهرک آبیک اعلام آمادگی می کند.

علی رحمانی با اشاره به نقش و اهمیت صنایع در رونق اقتصادی گفت: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با تاکید ویژه استاندار قزوین، همه مسئولین استان با روحیه کار مضاعف با جدیت در راستای رونق اقتصادی پیگیر هستند و فرمانداری آبیک در تمامی برنامه های زیرساختی و توسعه ای و حمایت از صنایع کوچک استان و شرکت شهرکهای صنعتی اعلام آمادگی میکند و پیگیری توسعه شهرک آبیک را در دستور کار قرار خواهد داد.