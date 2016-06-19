فیش های نجومی برخی مدیران زیبنده نظام اسلامی نیست

حجتالاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از دریافتی نجومی برخی مدیران کشور و فیشهای نجومی حقوق برخی مدیران دولتی اظهار داشت: انتشار فیشهای نجومی برخی مدیران در نظام اداری کشور باعث تأسف است و اصلاً زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
وی در ادامه با درخواست از دستگاههای نظارتی و محاسباتی مبنی بر برخورد باکسانی که بدون هیچگونه زحمت و تلاشی از مواهب نظام اسلامی سوءاستفاده میکنند افزود: با توجه به دغدغههای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر در حوزه اقتصاد و نامگذاری معظم له در سال جدید بهعنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل این شیوه دریافت حقوق نجومی در برخی دستگاههای اجرایی و دولتی هیچگونه تناسبی با شعار سال و اقتصاد مقاومتی ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به وضعیت بد معیشت مردم و برخی مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر تصریح داشت: با توجه به این معضلات در پرداخت حقوق برخی اشخاص در کشور مردم متدین ایران اسلامی با شنیدن اینگونه مسائل و از وجود فسادهای اداری و تشکیلاتی بشدت رنج میبرند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان با درخواست از دولت بر نظارت بیشتر در نحوه پرداخت حقوق کارکنان و مدیران خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولین در نظام اسلامی باید از سیره اهلبیت (ع) الگو گیرند و بسیار جای تعجب دارد که برخیها در همین نظام اسلامی ماهیانه صدها میلیون حقوق دریافتی دارند.
حجتالاسلام شکریان در ادامه تأکید کرد: تنها کلید توسعه پایدار کشور و خروج از رکود عمل به تحقق اجرای درست برنامههای اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر حربههای مختلف دشمنان حفظ خواهد کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در مازندران به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر معظم له با کارگزاران نظام اشاره کرد و بیان داشت : بیانات مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب همه مدیران و مسئولین کشور قرار گیرد و همه باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همت مضاعف و کار مضاعف را سرلوحه همهٔ شعارهای خود قرار دهند و جهاد گونه کار و تلاش کنند
حجتالاسلام شکریان در پایان با انتقاد شدید از برخی جریانها در کشور که درصدد تخریب جوانهای متدین و انقلابی هستند خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها در بیانات اخیرشان در خصوص ارادتشان به جوانهای مو من و متدین اشاره کردند و تأکید داشتند این جوانان مو من و انقلابی هستند که در لحظههای حساس خود را سپر نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم میهنشان خواهند کرد و امروز هم شاهد همین اتفاق در مناطق مختلف سوریه و عراق هستیم که شهدای مدافع حرم نمونه بارز این جریان و تفکر انقلابی هستند که بدون هیچ چشمداشتی جان خود را در طبق اخلاص قرار میدهند و در فرسنگها دورتر از خاک این کشور پیامآور امنیت و آسایش در کشور هستند ولی متأسفانه برخیها در درون کشور به دنبال سوءاستفاده و دریافتهای غیرمتعارف از صندوق بیتالمال هستند.
