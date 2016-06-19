به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه ای شامل محمد چرم‌شیر، حمیدرضا نعیمی، رضا گوران، جابر رمضانی، هاله مشتاقی نیا، محمد مساوات با ارزیابی تعداد ۴۱۹ نمایشنامه ارایه‌ شده، تعداد ۳۱ نمایشنامه را به‌ عنوان برگزیده و ۳۸ اثر را به‌عنوان آثار مشروط برای مرحله بازبینی انتخاب و معرفی کرد.

آثار برگزیده

۱- «سه چهار روزی که امیر خونه نبود» نوشته رضا گشتاسب و به کارگردانی فریما خلیلی

۲- «علاءالدین و رویای پراید پرنده» نویسنده و کارگردان احسان شادمانی

۳- خواستگاری» نویسنده و کارگردان مهدی میرباقری

۴- «کمی آن‌سوتر» نوشته کامران شهلایی و کارگردان محمد لارتی

۵- «ورودی یاس پلاک دو » نوشته لیدا شیرمرد و کارگردان علی حیدری

۶- «جایی که پیاده‌رو تمام میشه» نوشته کیوان نخعی و کارگردان اصغر شریعتی

۷- «پلی از جنس شیشه» نوشته نگار نادری و کارگردان مهدی شیخ وند

۸- «من آنجا نیستم» نوشته مهدی میرباقری و کارگردان مهرناز توکلی

۹- «واقع‌گرایی» نویسنده و کارگردان محمدحسین معارف

۱۰- «جفت چهار» نوشته محمد منعم و کارگردان جواد قاسملو

۱۱- «غرامت » نویسنده و کارگردان اصغر گروسی

۱۲- «هنوز تموم نشده» نویسنده و کارگردان علیرضا معروفی

۱۳- «کاش خوابت را ندیده بود» نوشته کامران شهلایی و کارگردان متین حسن¬پور

۱۴- «ساعت جنگ» نوشته سعید نیکو رزم و کارگردان احسان فلاحیان

۱۵- «فیگوراتیو مرگ» نویسنده و کارگردان محسن عظیمی

۱۶- «زورآباد» نویسنده و کارگردان داریوش علیزاده

۱۷- «پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب-های سرد اقیانوس اطلس» نوشته پویا پیرحسینلو و کارگردان سیما شیبانی

۱۸- «ویار » نویسنده و کارگردان رها سلیمانی

۱۹- «قرمز + یه عالم سفید» نوشته ماریا شاهی و کارگردان عطیه ناصرجویی

۲۰- «کمد دیواری» نوشته کیوان میرمحمدی و کارگردان طاهره قهرمانی

۲۱- «خواب خوب خواب» نویسنده و کارگردان سلیم باشکوه

۲۲- «دیپلماسی خانوادگی» نوشته رضا نیاپور و کارگردان رضا سلاح ورزی

۲۳- «جفت چهار» نوشته محمد منعم و کارگردان مهدی سالاری

۲۴- «آپارتمان طبقه ۶» نوشته سلما سلامتی و کارگردان حمیدرضا فلاحی

۲۵- «خروس» نویسنده و کارگردان مزدک مهیمنی

۲۶- «نجات انسان‌ها» نوشته سید حسین فدایی حسین و کارگردان شهرام بزرگی

۲۷- «هجده ۱۸» نوشته محسن عظیمی و کارگردان علی حاجیلو

۲۸- «صحنه هایی از زندگی پدرم» نوشته مهدی میرباقری و کارگردان علی عبادت طلب

۲۹- «به‌صرف یک فنجان نسکافه سرد» نوشته مصطفی تقی¬زاده و کارگردان مژگان رایگان

۳۰- «ما به هم دروغ نمی گیم» نوشته کیوان میرمحمدی و کارگردان محمد علایی

۳۱- «تهران، ۱۳۹۰ خورشیدی» نوشته سلما سلامتی و کارگردان شیرین اتفاق

آثار مشروط

۱- «ترنا» نوشته سامان ناصری و کارگردان علیرضا برزاد

۲- «عشق و اندوه» نوشته مهدی میرباقری و کارگردان رضا انواری

۳- «آرامگاه خانوادگی» نوشته و کارگردان سوسن رحیمی

۴- «نظام‌آباد» نوشته کهبد تاراج و کارگردان رضا بهرامی

۵- «عصر یخبندان» نوشته نگار داستان پور و کارگردان مریم دوستی تهرانی

۶- «داستان نیمه‌شب» نوشته مهدی میرباقری و کارگردان امیر قاسمی

۷- «روایت انسان کهن» نوشته و کارگردان پژمان ابراهیمی

۸- «آفتاب کاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه» نویسنده و کارگردان پویا پیر حسینلو

۹- «شش و بش شش مراد» نوشته سعیدرضا خوش‌شانس و کارگردان محمدنژاد

۱۰- «تترالوژی خانواده دهقان» نویسنده و کارگردان علی‌محمد رادمنش

۱۱- «شاهزاده کبیر» نوشته سارا الهیان و کارگردان سید حسن حسینی

۱۲- «وقایع التفاقیه مفقود الپدر» نوشته حسین آشوری و کارگردان مریم جلیلی

۱۳- «دودمان» نوشته فرزاد باقری و کارگردان محمد فراهانی

۱۴- «کلارینت» نوشته سیروس همتی و کارگردان فرید یوسف پور آذری

۱۵- «همه دزدها دزد نیستند» نوشته علی پوریان و کارگردان بهرام رضایی

۱۶- «رؤیاهای دم‌صبح» نویسنده و کارگردان لیلی عاج

۱۷- « لانگ شات» نویسنده و کارگردان نوید ایزدیار

۱۸- « سربازی با شال بلند» نوشته علیرضا حنیفی و کارگردان بهرام رضایی

۱۹- «هیچ‌کس سر جای خودش نیست» نوشته مهری هاشمیان و کارگردان بهاره کریمی

۲۰- «فرشته ای که عاشق شد رفت » نویسنده و کارگردان ماندانا عبقری

۲۱- «کوچه های جنگ» نویسنده و کارگردان کهبد تاراج

۲۲- «بازی‌سازان» نویسنده و کارگردان احسان اله دادی

۲۳- «میلاد یک رؤیا» نویسنده و کارگردان کاظم عینعلی

۲۴- «یه مشت حرف» نوشته میثم فرهمندیان و کارگردان نگین صابری

۲۵- «گربه ها و آقاها» نوشته حسین امرایی و کارگردان احسان بیات¬فر

۲۶- «واحد شماره۱۱۳» نوشته ساغر خواجه امیری و به کارگردانی بهزاد جاودان فر و ساغر خواجه امیری

۲۷- «چشم های کاکرویوگا سگ دارد» نوشته محمد صاحبی و کارگردان نعیم بذرکار

۲۸- «این یک درام نیست» نویسنده و کارگردان ایمان باصفا

۲۹- «وقتی که یاد می‌رود» نوشته صحرا رمضانیان و کارگردان روزبه اختری

۳۰- «بهمن کوره بری» نوشته عبدالحی شماسی و کارگردان شاهد پیوند

۳۱- «آبجی خانم» نوشته احسان الله دادی و کارگردان ساناز تفکری

۳۲- «آقا ذبیح» نوشته مهدی ملکی و کارگردان مرتضی مشکات

۳۳- «زنگ زدگی» نوشته مجتبی واشیان و کارگردان زهرا حامدی خواه

۳۴- «یک اتفاق معمولی» نوشته مائده اسداللهی و کارگردان مرتضی جلیلی دوست

۳۵- «کاذبه» نوشته و کارگردانی بهنام بختیاری

۳۶- «من بازیگرم» نوشته آزاده آبادپور و لیلا حکمت نیا به کارگردانی نازنین سهامی زاده

۳۷- «اسب قاتلین» نوشته رضا گشتاسب و کارگردان توحید معصومی

۳۸- «کسی در سنگر بود بدون اینکه بدانم مرا نگاه می کرد» نوشته حسین کودری و کارگردان محمد کارآزاد

بازبینی بخش مسابقه صحنه ای پنجمین جشنواره تئاتر شهر از تاریخ ۲۰ مردادماه آغاز خواهد شد و ضرورت دارد همه نمایش ها برای این مرحله آماده و اجرا شوند. در این بخش پس از مرحله بازبینی تعداد هفده نمایش به‌عنوان آثار منتخب به پنجمین جشنواره تئاتر شهر راه پیدا خواهند کرد.

پنجمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهریورماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.