امسال تلفات برق در آذربایجان غربی ۱.۸درصد کاهش می یابد

اکبر حسن بگلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست وزارت نیرو برای کاهش تلفات به زیر ۱۰ درصد برنامه های ویژه ای را در قالب پروژه کاهش تلفات در دستور کار خود قرارداده ایم افزود: امسال میزان تلفات برق در استان کاهش می یابد.

وی ادامه داد: تلفات شرکت توزیع برق استان در سال ۹۴ به میزان ۱۱.۷۷ درصد بوده است که امسال تلاش می شودبه زیر ۱۰ در صد برسد در این راستا در طول سالجاری باید ۱.۸ در صد از تلفات منتهی به سال ۹۴ را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: با کاهش تلفات انرزی برق ضمن جلوگیری از سرمایه گذاری های اضافه در بخش تولید، کمک بسیاری به استمرار تولید یعنی هزینه سوخت و نگهداری و ... نیرو گاهها می شود.

حسن بگلو گفت: تلفات در هر سه بخش صنعت برق یعنی تولید، انتقال و توزیع قابل بررسی و کاهش است که اگر به درستی اجرا شود ضمن کاهش هزینه های فوق الذکر باعث افزایش بهره وری شبکه و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشترکین به خصوص حذف ضعف ولتاژ ها و نوسانات را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به پیش بینی های هواشناسی استان در خصوص افزایش دمای هوا در روزهای آتی و بخصوص در تیرماه خواستار فرهنگ سازی در جهت کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصارف برق و استفاده از لوازم برقی استاندارد و مشارکت مردم در این خصوص شد.

حسن بگلو مدیریت مصرف را از مهمترین برنامه وزارت نیرو برای عبور از پیک (اوج) مصرف و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته در تابستان اعلام کرد و افزود: شبکه برق کشور مدت ۱۴سال است بدون خاموشی سراسری به کار خود ادامه داده است که امید است با همکاری همگانی، پیک بار را مدیریت کنیم.