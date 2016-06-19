کاهش هزینه های تعمیراتی در شرکت نفت و گاز آغاجاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باورساد صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اقدامی كم نظير از سوی كارشناسان شركت نفت و گاز آغاجاری و همكاری شركت توربين جنوب با استفاده از دانش بومی طرح تغيير آرايش درونی كمپرسورهای سولار مدلC۱۶۸ ايستگاه تقويت فشار گاز رگ سفيد یک صورت گرفت.

وی توضيح داد: كمپرسورهای گازی سولار مدل C۱۶۸ اصولاً براي سرويس دهی گاز طبيعی فشار كم طراحی شده كه با توجه به تراكم نسبتا بالا، سرعت كاركرد بسيار زياد، تغييرات و نوسان در خوراک ورودی ايستگاه و همچنين كاهش كيفيت قطعات به دليل وجود تحريم های اقتصادی منجر به بالا رفتن استهلاک كمپرسورها و كاهش زمان كاركرد بدون اشكال آنها شد، به گونه ای كه در سالهای اخير امكان در سرويس نگاه داشتن هيچ يک از رديف های تراكم اين ايستگاه مقدور نبود.

مديرعامل شركت نفت و گاز آغاجاری تصریح كرد: پس از بررسی های انجام شده از سوی كارشناسان شركت، مشخص شد يكی از عوامل بسيار مهم در بالا بردن استهلاک و پايين آوردن ميزان در سرويس بودن (Availability) كمپرسورها سرعت بسيار بالای آنها بوده که گاهی اين سرعت در برخی از ساعات شبانه روز به بالای ٩٨درصد حداكثر سرعت مجاز تعيين شده از سوی شركت سولار رسيده است.

باورساد ادامه داد: به همین منظور تغيير آرايش درونی كمپرسورها با هدف كاهش سرعت كاركرد آنها با استفاده ازدانش و توان نيروهای داخلی همكاران نگهداری و تعميرات و همكاری شركت توربين جنوب با موفقيت انجام و به پايان رسيد.

وی اضافه کرد: با انجام اين كار كه در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با تلاش شبانه روزی همكاران صورت گرفت، علاوه بر بهينه سازی كار در تاسيسات از بروز خرابی در قسمت‌های داخلی كمپرسور، ياتاقانها جلوگيری به عمل آمده و در هزينه‌های تعميراتی و همچنين هزينه‌های عملياتی ناشی از توقف توربو كمپرسورها كاهش چشمگيری به دست خواهد آمد.

به گزارش مهر، ايستگاه تقويت فشار گاز رگ سفيد یک در سال ١٣٥٥ با مجموع چهار رديف توربوكمپرسور سولار C۱۶۸ برای جمع آوری و تراكم ۷۸ ميليون فوت مكعب در ساعت گازهای همراه، طراحی شد