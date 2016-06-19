به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که صبح یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعیین حداقل و حداکثر شهریه به مدارس و نواحی شهرستان ها ابلاغ و تقویم اجرایی نیز ارائه شده است.



وی با اشاره به بررسی های انجام شده برای راه اندازی خانه علوم استان البرز، افزود: برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی برای اجرای این موضوع در دستور کار است مکان فعلی پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه یک آموزش و پرورش استان که فرسوده بوده و نیاز به بازسازی دارد برای این مهم در نظر گرفته شده است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به شناسایی چند مکان برای احداث خانه علوم استان، گفت: تاسیس و راه اندازی دبیرخانه کشوری علوم و فناوری و سلول های بنیادین در استان البرز در دستور کار قراد گرفته و علاوه بر تدوین برنامه های عملیاتی، برنامه ریزی لازم نیز انجام شده است.



وی از استقلال آموزش و پرورش شهرستان فردیس و تشکیل شورای آموزش پرورش این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا منطقه فرخ آباد از ناحیه سه به محدوده اداره آموزش و پرورش فردیس افزوده می شود.



ساکی با اشاره به لزوم غنی سازی اوقات فراغت، تاکید کرد: فعالیت های تربیتی نباید به ۹ ماه سال آموزشی محدود شود، بلکه باید از همه زمان ها برای اجرایی شدن اهداف آموزشی استفاده شود.



وی با بیان اینکه چشم پوشی از اوقات فراغت می تواند آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد، گفت: برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت نیازمند مشارکت سایر دستگاه ها و نهادها است و تنها به عهده آموزش و پرورش نیست.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: باید از امکانات و ظرفیت های موجود نهایت استفاده را داشته باشیم که در این راستا مقدمات اجرای طرح غنی سازی فراهم شده و این جلسه نیز برای دریافت و استفاده از نظرات تکمیلی مسئولان است.



وی با بیان اینکه در بخش آموزش و پرورش بدون مشارکت مردم در تامین منابع مالی قادر به انجام کاری نیستیم، افزود: ۲۰ درصد جامعه دانش آموزی یعنی حدود ۸۰ هزار نفر برای اجرای طرح اوقات فراغت هدف گذاری شده است.



ساکی با تاکید بر اهمیت موضوع اطلاع رسانی و نیازسنجی برنامه های آموزشی در این طرح، گفت: تنوع فعالیت و آزادی در انتخاب در اجرای برنامه اوقات فراغت در نظر گرفته شده است.



در پایان ساکی عدم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت کلاس های اوقات فراغت را منوط به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد که در این جلسه با این مهم موافقت شد.