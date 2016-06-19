به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حقیقی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پدیده قاچاق ضمن از بین بردن منابع کشور از موانع اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: قاچاق علل و عوامل مختلفی دارد که برای از بین بردن آن، باید به این عوامل توجه شود.

وی افزود: تنوع موضوع قاچاق در کشور ما از مهمترین عوامل بروز این پدیده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق کالا در کشورهای دیگر عمدتا به کالاهای ممنوعه اختصاص دارد، تصریح کرد: اما در کشور ما قاچاق شامل ۴ گروه کالاهای مجاز، مشروط، یارانه ای و ممنوعه می شود.

حقیقی با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور اظهار داشت: پدیده قاچاق برای برخی از کشورها جنبه درآمدزایی دارد، لذا نه تنها پیشگیری نمی کنند، بلکه آن را توسعه نیز می دهند.

وی معایب و اشکالات موجود در نظام اقتصادی کشور از جمله تعدد هزینه های واردات را از دیگر عوامل بروز قاچاق کالا توصیف کرد و گفت: برای واردات رسمی به ازای هر دلار باید ۶ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد، اما برای واردات غیررسمی و قاچاق به ازای هر دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان باید پرداخت شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعدد معافیت های مالیاتی را از دیگر عوامل به وجود آمدن پدیده قاچاق کالا در کشور خواند و ادامه داد: تعدد مبادی رسمی کشور نیز عامل دیگر است؛ در کشور ما حدود ۱۵۰ مرکز گمرک وجود دارد، در حالی که در کشوری مانند چین حداکثر ۵۰ گمرک برقرار است.

حقیقی خاطرنشان کرد: در رابطه با همین مبادی رسمی نیز مدیریت یکپارچه ای اعمال نمی شود به گونه ای که ۲۳ دستگاه متولی نظارت بر این مبادی هستند و نگاه های متفاوتی نیز به مسائل و مشکلات این مبادی دارند.

وی در ادامه به بیان رویکردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با پدیده قاچاق پرداخت و اظهار داشت: اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی، ساماندهی نظارت های مرزی و فرامرزی، ساماندهی نظام حمل و نقل و تهیه بسته نظارت بر ترانزیت خارجی از جمله برنامه ها و رویکردهای ستاد است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: علاوه بر این، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح شامل سپاه و ارتش در حوزه دریایی و نیز درون شهرها نیز از دیگر رویکردهای ستاد برای مقابله با قاچاق کالا است.

حقیقی با اشاره به دستاوردهای این ستاد در سال های اخیر گفت: کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری حجم قاچاق از سال ۹۲ به ۹۴، افزایش حجم کشفیات و نیز افزایش جرایم وصولی از مهمترین دستاوردهای ستاد در دو سال اخیر بوده است.