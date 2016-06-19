اهدای عضو بیمار مغزی شده سوادکوهی به سه نفر زندگی بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا ذکریایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران مازندران به انجام پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی شده در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خبر داد و تصریح کرد: بیمار کاووس جعفری ۴۵ ساله که به دلیل سقوط از روی درخت به مرکز آموزشی درمانی امام (ره) منتقل شد.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: اقدامات اولیه درمانی در مرکز انجام شد و بیمار برای پیگیری بیشتر درمانی به بخش جراحی در آی سی بو منتقل شد، اقدامات درمانی در آی سی یو به دلیل شدت جراحت وارد کارساز نشد.

وی اضافه کرد: باوجود عمل جراحی و تخلیه هماتوم سطح هوشیاری بیمار افزایش پیدا نکرد و بیمار پس از بررسی دقیق کارشناسی دچار مرگ مغزی شد.

ذکریایی ادامه داد: با تائید مرگ مغزی رایزنی برای اهدای عضو در برنامه کاری پرسنل اهدا عضو انجام شد و خانواده بیمار رضایت به اهداء عضو دادند و پس از هماهنگی لازم کبد این بیمار برای پیوند به شیراز منتقل و دو کلیه این بیمار با موفقیت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری پیوند شد.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به‌ضرورت توجه به اهدا عضو در استان مازندران گفت: در حال حاضر از هر سه بیمار نیازمند به پیوند یک بیمار به دلیل عدم دریافت عضو فوت می‌کند وبا اقدام به‌موقع برای پیوند اعضا می‌توانیم از دفن پیوندی که به دیگر بیماران زندگی می‌بخشد جلوگیری کنیم.