به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش تعاونی هنرمندان معاصر با برگزاری اولین دوره از مجموعه کارگاههای تخصصی هنرهای نمایشی در غالب هشت دوره آموزشی کوتاه مدت به استقبال فصل تابستان می رود. این کارگاهها با عناوینبازیگری (از متن تا اجرا) به سرپرستی سیامک صفری، بازیگری تئاتر به سرپرستی رحیم نوروزی، کارگردانی تئاتر به سرپرستی حسن معجونی، نمایشنامه نویسی به سرپرستی محمد چرمشیر، عکاسی صحنه به سرپرستی رضا موسوی، فن بیان به سرپرستی آرش آبسالان، زبان بدن به سرپرستی رضا کشاورز و قصه نویسی به سرپرستی امیرعلی نبویان را در تیرماه و مردادماه سال جاری برگزار میکند.
این دورههای آموزشی به صورت فشرده و با پذیرش تعداد محدودی از علاقهمندان در فضای کاملا حرفه ای برگزار خواهد شد. شناسایی و معرفی استعدادهای جوان، تولید و اجرای عمومی برنامه های مرتبط و اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امکان ارائه هنر کارت به هنرجویان از جمله اهداف و برنامههای این کارگاهها است و پیرو این امر تمامی دانشجویان از تخفیف %۱۰ برخوردارند.
همچنین علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام از شنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۸ به مرکز آموزش تعاونی هنرمندان معاصر واقع در خیابان شریعتی شمال به جنوب، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به اتوبان همت، خیابان کوشا، میدان جوانان، خیابان ناصری، نبش دریا، پلاک ۴ مرکز آموزش «تعاونی هنرمندان معاصر» مراجعه کنند.
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