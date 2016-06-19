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۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

اتحاد مسلمانان عامل بازدارنده جنایات داعش است

اتحاد مسلمانان عامل بازدارنده جنایات داعش است

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تأکید کرد که اتحاد مسلمانان می‌تواند مناسب‌ترین عامل بازدارنده برای جنایات داعش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در همایش حمایت از مدافعان حرم تصریح کرد: جنایات داعش در سوریه و کشورهای دیگر بر هیچ فرد انسانی پوشیده نیست و این گروه انحرافی امروز نابودی شیعه را در سر دارد.

وی افزود: اصل عمل به قرآن کریم این است که دین خدا یاری شود و امروز وقتی برادر شیعی ما در سوریه دچار مشکل و سختی است باید مورد حمایت قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه داعش حتی به کودک دو ساله شیعی نیز رحم نمی‌کند و فیلم‌های متعددی از جنایات این گروه منتشر شده است، ادامه داد: امروز جنگ در سوریه به جایی کشیده  که ۷۰ درصد مردم سوری از گرسنگی در رنج و عذاب هستند.

به گفته ستوده وقتی مسلمانی دادرسی فرا می‌خواند وظیفه شرعی پاسخ به وی است و اگر اینطور نباشد نباید نام ما را مسلمان خطاب کنند.

وی با تأکید به اینکه ملیت و محل زندگی شیعه تفاوتی نداشته و شیعیان همه جای دنیا با یکدیگر برادر هستند، اضافه کرد: انتظار می‌رود مردم ایران به فریاد برادران شیعی خود پاسخ گویند و برای بهبود شرایط زندگی و گریز از مصیبت آن ها تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: امروز ۱۵۰ موشک ایرانی در سوریه داریم که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و لازم است در چنین شرایطی مردم و ملت به کمک مردم آواره سوری بپا خیزند.

وی با بیان اینکه داعش به حدی جنایت کار است که در عروسک کودکان بمب جاگذاری می‌کند، ادامه داد: مردم سوری در پی جنایات این گروه در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند و دولت نیز به دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند تا حد زیادی از جنگ‌زده‌ها حمایت کند.

ستوده با اشاره به اینکه داعش زنان و دختران شیعی را به فروش می‌رساند و امروز تشیع به خاطر این جنایت‌ها در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است، اضافه کرد: لازم است تمامی آحاد جامعه از جمله هیئت‌ها، بسیجیان، مساجد و مبلغان بسیج شده و به نیاز مردم شیعه سوری توجه کنند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان رزمندگان ایرانی در دفاع از حرم اهل‌بیت با کمترین امکانات تلاش می‌کنند و اگر اینطور نباشد چه بسا جنگ به کشور ایران کشیده شود.

ستوده  متذکر شد: بسیاری از هزینه‌های غیرضروری خانواده‌ها می‌تواند برای حمایت از شیعیان آواره و رزمندگان مدافع حرم هزینه شود و از جمله هزینه بخشی از مراسمات افطاری می‌تواند در این مسیر صرف شود.

وی دفاع از حرم اهل‌بیت را وظیفه هر فرد مسلمان دانست و تأکید کرد: در حال حاضر مردم سوریه حتی در تأمین نیازهای اولیه و پوشاک و خوراک در مضیقه هستند و لازم است کمک‌هایی در این مسیر صرف شود.

وی با بیان اینکه شماره‌حساب ۲۲۲۲۲۲۲۲ بانک مهر اقتصاد برای دریافت حمایت مردمی در اردبیل فعال شده است، متذکر شد: انتظار می‌رود بانوان اردبیلی تمامی توان خود را به کار بسته و نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی اقدام کنند.

 

 

کد مطلب 3689804
محمد میرزایی ناطق

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