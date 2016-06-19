اتحاد مسلمانان عامل بازدارنده جنایات داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در همایش حمایت از مدافعان حرم تصریح کرد: جنایات داعش در سوریه و کشورهای دیگر بر هیچ فرد انسانی پوشیده نیست و این گروه انحرافی امروز نابودی شیعه را در سر دارد.

وی افزود: اصل عمل به قرآن کریم این است که دین خدا یاری شود و امروز وقتی برادر شیعی ما در سوریه دچار مشکل و سختی است باید مورد حمایت قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه داعش حتی به کودک دو ساله شیعی نیز رحم نمی‌کند و فیلم‌های متعددی از جنایات این گروه منتشر شده است، ادامه داد: امروز جنگ در سوریه به جایی کشیده که ۷۰ درصد مردم سوری از گرسنگی در رنج و عذاب هستند.

به گفته ستوده وقتی مسلمانی دادرسی فرا می‌خواند وظیفه شرعی پاسخ به وی است و اگر اینطور نباشد نباید نام ما را مسلمان خطاب کنند.

وی با تأکید به اینکه ملیت و محل زندگی شیعه تفاوتی نداشته و شیعیان همه جای دنیا با یکدیگر برادر هستند، اضافه کرد: انتظار می‌رود مردم ایران به فریاد برادران شیعی خود پاسخ گویند و برای بهبود شرایط زندگی و گریز از مصیبت آن ها تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: امروز ۱۵۰ موشک ایرانی در سوریه داریم که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و لازم است در چنین شرایطی مردم و ملت به کمک مردم آواره سوری بپا خیزند.

وی با بیان اینکه داعش به حدی جنایت کار است که در عروسک کودکان بمب جاگذاری می‌کند، ادامه داد: مردم سوری در پی جنایات این گروه در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند و دولت نیز به دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند تا حد زیادی از جنگ‌زده‌ها حمایت کند.

ستوده با اشاره به اینکه داعش زنان و دختران شیعی را به فروش می‌رساند و امروز تشیع به خاطر این جنایت‌ها در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است، اضافه کرد: لازم است تمامی آحاد جامعه از جمله هیئت‌ها، بسیجیان، مساجد و مبلغان بسیج شده و به نیاز مردم شیعه سوری توجه کنند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان رزمندگان ایرانی در دفاع از حرم اهل‌بیت با کمترین امکانات تلاش می‌کنند و اگر اینطور نباشد چه بسا جنگ به کشور ایران کشیده شود.

ستوده متذکر شد: بسیاری از هزینه‌های غیرضروری خانواده‌ها می‌تواند برای حمایت از شیعیان آواره و رزمندگان مدافع حرم هزینه شود و از جمله هزینه بخشی از مراسمات افطاری می‌تواند در این مسیر صرف شود.

وی دفاع از حرم اهل‌بیت را وظیفه هر فرد مسلمان دانست و تأکید کرد: در حال حاضر مردم سوریه حتی در تأمین نیازهای اولیه و پوشاک و خوراک در مضیقه هستند و لازم است کمک‌هایی در این مسیر صرف شود.

وی با بیان اینکه شماره‌حساب ۲۲۲۲۲۲۲۲ بانک مهر اقتصاد برای دریافت حمایت مردمی در اردبیل فعال شده است، متذکر شد: انتظار می‌رود بانوان اردبیلی تمامی توان خود را به کار بسته و نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی اقدام کنند.