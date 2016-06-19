کشف ۳۰ فقره سرقت با انهدام باند سارقان داخل خودرو در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت داخل خودرو در استان قم مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت تا اینکه یک سارق حرفه‌ای توسط مأموران انتظامی استان دستگیر شد.

به گفته وی در ادامه با انجام اقدامات پلیسی دو تن از همدستان این سارق نیز دستگیر و متهمان به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: این افراد ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند اما با توجه به کشف اموال مسروقه در بازرسی از محل سکونتشان و همچنین مواجهه حضوری با مالباختگان به ۳۰ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو شامل تلفن همراه، پول نقد و کارت عابر بانک و ... اعتراف کردند.

وی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان و نهایتاً با صدور قرار قانونی راهی زندان شدند.

کرمی با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی از این خودروهایی که مورد سرقت قرار گرفته بدون تجهیزات ایمنی بوده‌اند، تصریح کرد: چنانچه شهروندان پارکینگ ندارند و مجبور به پارک خودرو در بیرون از منزل هستند حتماً از تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر استفاده کنند.

وی از دارندگان وسایل نقلیه خواست، از پارک خودرو در نقاط خلوت شهر و گذاشتن هرگونه وسیله بر روی صندلی خودرو و در معرض دید خودداری کنند و خودرو را در پارکینگ منازل و یا پارکینگ‌های عمومی سطح شهر پارک کرده و از پارک کردن آن در داخل کوچه و یا خیابان خودداری کنند.

پلیس قم وجه ۶۱۰ میلیونی مفقودی را به صاحبانش بازگرداند

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت:۶۱۰ میلیون ریال پول مفقود شده دو تن از شهروندان با صحت عمل پلیس قم به صاحبانش رسید.

سرهنگ سید محمد سیف زاده اظهار داشت: ستواندوم محمد محمدی از مأموران کلانتری شهرقائم حین گشت زنی، یک کیف حاوی ۳۶۰ میلیون ریال را پیدا می‌کند که با به دست آوردن مشخصات و تحویل به صاحبش باعث خوشحالی وی می‌شود.

وی افزود: همچنین ستواندوم مجتبی قدیمی از مأموران کلانتری ۱۲ یک کیف حاوی ۲۵۰ میلیون ریال را پیدا می‌کند و نامبرده نیز با تنظیم صورتجلسه به صاحبش تحویل می‌دهد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم تأکید کرد: پلیس خدمتگزار، امانت دار خوبی برای مردم است.