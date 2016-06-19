باز باران و قصه ناتمام سرگردانی مردم در معابر آب گرفته تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حال و هوای روزهای پایانی فصل بهار در تبریز، با بارش های شدید چند روز گذشته بیشتر به روزهای سرد و خنک ابتدایی سال می ماند، موضوعی که موجب شادمانی مردم این شهر بخاطر تلطیف هوا و کاهش آلودگی و دما در روزهای طولانی ماه رمضان شده است.

در این میان اما آنچه بیش از همه شهروندان تبریزی را آزار می دهد، ‌ضعف در سامانه های هدایت آب های سطحی شهر است که با کوچکترین بارشی تبریز را به استخری بزرگ بدل می کند و خودروها و شهروندان را در خود فرو می برد.

آنچه پس از آغاز بارش های امروز (یکشنبه) در سطح کلانشهر تبریز گزارش می شود، حاکی از آب گرفتگی در بسیاری از معابر و خیابان های این شهر است، موضوعی که باعث نارضایتی شدید مردم بواسطه ضعف دستگاه های خدمات رسان در مواجهه با چنین شرایطی شده است.

گفتنی است در چند سال گذشته موضوع ضعف سامانه های هدایت آب های سطحی تبریز به موضوعی تکراری بدل شده که با وجود انتشار اخبار و گزارشات پر تعداد در خصوص آن، همچنان از سوی متولیان امور شهری مورد بی توجهی قرار می گیرد و نتیجه ای جز اتلاف زمان و هزینه های شهروندان بدنبال ندارد.