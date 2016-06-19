توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر یکشنبه در نشست گفت وگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه بخش کشاورزی دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی عنوان کرد: باید توجه بیشتری به بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری شود و زمینه ورود سرمایه گذاران به این بخش فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخش خصوصی توانایی های بسیاری در بهره گیری از ظرفیت ها دارد که باید ورود پیدا کند و با سرمایه گذاری زمینه توسعه استان را فراهم کند.

وی ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی دو ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که قابلیت توسعه و سرمایه گذاری را دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زمینه برای فعال سازی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان فراهم شده است، تاکید کرد: با فعال سازی این واحد های صنعتی اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می شود.