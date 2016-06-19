۱۵ صیاد متخلف ماهی در پلدختر دستگیر شدند

امیررضا محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستیگری ۴ گروه صیاد غیر مجاز ماهی در پلدختر اظهار داشت: این چهار گروه به تعداد ۱۵ نفر صیاد غیر مجاز در منطقه پل زال، پاعلم و جلوگیر در رودخانه سیمره اقدام به صید ماهی می کردند.

وی افزود: ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست پلدخترموفق شدند از این صیادان متخلف ۵۷ قطعه ماهی، ۳ رشته تور سالیک، ۲ دستگاه لنسر، یک عدد تیوپ، ۲ عدد چراغ قوه، ۱۵ رشته تور دامی و ۲۱ عدد قلاب کشف و ضبط کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر یادآور شد: متخلفان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

محمدی نژاد با اشاره به اینکه جریمه صید ماهیان آزاد طبق آخرین مصوبه شکار و صید برای هر قطعه ماهی مبلغ یک میلیون ریال است، گفت: چنانچه صیاد متخلف ماهی سابقه صید داشته باشند به ۶ تا یک سال حبس محکوم می شود.