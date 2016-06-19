یک خرید شیک و جنتلمن داشتیم/ شماره ۹ برای کاوه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان در خصوص پیوستن کاوه رضایی به استقلال گفت: من پیوستن کاوه به استقلال را تبریک می گویم. کاوه بازیکن بسیار خوبی است و ما یک خرید بسیار شیک و جنتلمن داشتیم.

وی درباره شایعاتی که پیرامون مباحث مالی قرارداد رضایی شنیده می شد، اظهار داشت: بر خلاف مسائل مطرح شده در برخی رسانه ها، مسائل مالی به هیچ وجه اولویت او نبود. در صحبتی که کاوه با ما داشت، اولویت او پیشرفت فوتبالی و مسائل فنی بوده است. کاوه روی مسائلی تاکید داشت که به مسائل فوتبالی و فنی تاکید می شد و نه مسائل مالی. ما درباره مسائل مالی بسیار کم و کوتاه صحبت کردیم و در حداقل زمان ممکن به توافق رسیدیم.

سرمربی استقلال درباره شماره پیراهن رضایی افزود: شماره ۹ تیم استقلال برای کاوه خواهد بود. این پیراهن سال‌ها بر تن برهانی بود که برای استقلال نمایش های خوبی داشت و گل های زیادی به ثمر رساند. حالا هم این پیراهن برای کاوه خواهد بود و امیدوارم مسیر آرش برهانی را در گلزنی برای استقلال ادامه دهد. حضور کاوه در استقلال به همه هواداران تبریک می گویم.