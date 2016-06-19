  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

علیرضا منصوریان:

یک خرید شیک و جنتلمن داشتیم/ شماره ۹ برای کاوه خواهد بود

یک خرید شیک و جنتلمن داشتیم/ شماره ۹ برای کاوه خواهد بود

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عقد قرارداد این باشگاه با کاوه رضایی گفت: کاوه بازیکن بسیار خوبی است و ما یک خرید بسیار شیک و جنتلمن داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان در خصوص پیوستن کاوه رضایی به استقلال گفت: من پیوستن کاوه به استقلال را تبریک می گویم. کاوه بازیکن بسیار خوبی است و ما یک خرید بسیار شیک و جنتلمن داشتیم.

وی درباره شایعاتی که پیرامون مباحث مالی قرارداد رضایی شنیده می شد، اظهار داشت: بر خلاف مسائل مطرح شده در برخی رسانه ها، مسائل مالی به هیچ وجه اولویت او نبود. در صحبتی که کاوه با ما داشت، اولویت او پیشرفت فوتبالی و مسائل فنی بوده است. کاوه روی مسائلی تاکید داشت که به مسائل فوتبالی و فنی تاکید می شد و نه مسائل مالی. ما درباره مسائل مالی بسیار کم و کوتاه صحبت کردیم و در حداقل زمان ممکن به توافق رسیدیم.

سرمربی استقلال درباره شماره پیراهن رضایی افزود: شماره ۹ تیم استقلال برای کاوه خواهد بود. این پیراهن سال‌ها بر تن برهانی بود که برای استقلال نمایش های خوبی داشت و گل های زیادی به ثمر رساند. حالا هم این پیراهن برای کاوه خواهد بود و امیدوارم مسیر آرش برهانی را در گلزنی برای استقلال ادامه دهد. حضور کاوه در استقلال به همه هواداران تبریک می گویم.

کد مطلب 3690220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرهاد ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      منصوریان باباجون جوگیرنشوعزیزمِ...چیه سریع مصاحبه کنی باورکن هنوزجنبه استقلال رو نداری....خامی عزیزم...خاااااااام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها