بناب رتبه سوم جذب سوادآموز را در آذربایجان شرقی به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: با توجه به مهاجرپذیر بودن بناب این امر باعث شده تا طیف عظیمی از سایر استان ها طی سالیان اخیر به این شهرستان مهاجرت نموده و باعث شوند که بناب شاهد این رقم آمار بی سوادی باشد.

به گفته وی، درجریان سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۱۵ نفر سوادآموز جذب کلاس های سوادآموزی در بناب شدند که ۸۵ درصد آن را بانوان تشکیل می دادند.

فرماندار بناب سپس از عزم جدی دولت برای ریشه کنی بی سوادی در کشور خبرداد و گفت: در همین راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

فرج اللهی تصریح کرد: ریشه کنی بی سوادی نیازمند اراده جدی همه مسئولان نظام است تا در کنار دولت بتوانند با اجرای برنامه ای حساب شده ریشه بی سوادی را بخشکانند.

وی اظهار کرد: استفاده از امکانات موجود و بهره گیری از ظرفیت های ادارات می تواند به ریشه کنی بی سوادی در جامعه کمک کند.

فرماندار بناب در عین حال تأکید کرد: قطعاض با افزایش باسوادی شاهد اجرای فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ ترافیک و حل مشکلات اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

این گزارش می افزاید، مدیر آموزش و پرورش بناب نیز در این نشست با بیان اینکه شهرستان بناب در سال ۹۴ در جذب سوادآموز رتبه سوم استان آذربایجان شرقی را کسب کرده است؛ گفت: بر اساس آمار سرشماری سال ۹۰ تعداد آمار بی سوادان زن ۵ هزار و ۳۵۵ نفر و آقایان ۲ هزار و ۸۹۴ نفر بودند که ۶۵ درصد قشر بی سواد جامعه را بانوان تشکیل می داد.

عباس ممقانی شناسایی افراد بی سواد را از مشکلات اساسی در جذب سوادآموزان دانست و افزود: براساس برنامه ابلاغی تا پایان سال ۹۸ باید شاهد ریشه کنی بی سوادی در منطقه باشیم.