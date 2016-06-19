وزیر خارجه آلمان خواستار لغو تدریجی تحریمهای روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه گفت که اتحادیه اروپا در صورت مشاهده پیشرفت روسیه در عمل به مفاد پیمان مینسک، بایستی تحریمهای وضع شده علیه این کشور را به تدریج لغو نماید.

این اظهارات وزیر خارجه آلمان از اختلافاتی عمیق در درون ائتلاف حاکم بر آلمان بر سر سیاستهای این کشور در قبال روسیه حکایت می کند. حزب سوسیال دموکرات آلمان که اشتاین مایر یکی از اعضای آنست، در مقایسه با حزب محافظه کار «آنگلا مرکل» از موضعی مصالحه جویانه تر نسبت به مسکو حمایت می کند.

اما «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان بارها خاطرنشان کرده است که تحریمهای وضع شده علیه روسیه تنها در صورتی برداشته خواهد شد که پیمان صلح با اوکراین به طور کامل به مرحله اجرا درآید.

وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه ای از روزنامه های محلی این کشور، هدف از وضع تحریمها علیه روسیه را تشویق این کشور به ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه «رهیافت همه یا هیچ قابلیت اجرایی شدن ندارد» افزود که در صورت حرکت روسیه به سمت اجرای مفاد پیمان مینسک، وی از لغو تدریجی تحریمها حمایت خواهد کرد.

گفتنی است که روز جمعه، اتحادیه اروپا ممنوعیت بر معاملات بازرگانی با شبه جزیره کریمه را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. این شبه جزیره واقع در دریای سیاه در سال ۲۰۱۴ به دنبال برگزاری یک همه پرسی عمومی به روسیه ملحق شد.

اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد که در هفته جاری تحریمهای اقتصادی خود علیه روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران اوکراین تا پایان سال ۲۰۱۶ تمدید نماید.

لازم به ذکر است که وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای جداگانه تصمیم «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» - ناتو- برای برگزاری مانورهای نظامی در شرق اروپا را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد که اینگونه اقدامات باعث تشدید تنشها میان غرب و روسیه خواهد شد.