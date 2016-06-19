۷۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان غیرعمد در مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی غمگسار عصر یکشنبه در حاشیه جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد استان در محل باشگاه برق ساری، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی بهرهمندی از فیوضات این ماه، اظهار کرد: این جشن همهساله بهمنظور جمعآوری کمکهای خیرین استان جهت آزادی زندانیان غیر عمد برگزار میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه برای جشن گلریزان امسال، از ۳۵۰ خیر استان دعوت بهعملآمده است، تصریح کرد: برای آزادی ۳۹۰ زندانی غیر عمد استان به ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیرعامل ستاد دیه استان مازندران، بابیان اینکه در سال گذشته ۲۴۵ زندانی غیر عمد استان آزاد شدند گفت: اعتبار مالی آزادی این تعداد از زندانیان بالغبر ۷۱ میلیارد ریال بوده است که از سوی خیرین ۳۳۰ میلیون تومان تعهد شده بود.
غمگسار با تأکید بر اینکه آزادی تمامی محکومین جرائم غیر عمد استان آرزوی ما است و بر این تحقق این خواسته تلاش میکنیم، گفت: اعتبارات مربوط به آزادی زندانیان غیر عمد امسال از طریق صندوق خسارات بدنی کشور، منابع ملی کشور، ستاد دیه و بانکهای عامل و خیران استان تأمین میشود.
به گزارش مهر، این جشن با حضور تنی چند از مسئولین استان و خیرین استان مازندران در باشگاه برق ساری در حال برگزاری است.
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