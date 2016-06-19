لزوم تخصیص اعتبار برای تعمیر و تجهیز کتابخانه نبی اکرم بانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان، راشد عذیری در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بانه اظهار داشت: تلاش می می شود که این اعتبار از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری جذب و در راستای بازسازی کتابخانه مذکور هزینه شود.

وی ادامه داد: کتابخانه عمومی نبی اکرم بانه با قدمت ۳۵ سال کاملا فرسوده و فاقد ایمنی است بر این اساس به تخریب، بازسازی و تعمیر و تجهیز دوباره نیاز دارد.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بانه عنوان کرد: باید فضای کتابخانه های عمومی شاداب، جذاب با ساختمان استاندارد کتابخانه ای باشد تا در جذب بیشتر علاقمندان به این مکان فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه نقش داشته باشد.

عذیری بیان کرد: تامین و تخصیص اعتبار برای تخریب و بازسازی پروژه یکی از اولویت های انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بانه است و تلاش می کنیم این امر در سال جاری محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم به روز بودن منابع کتابخانه ها تاکید کرد و گفت: به روز بودن کتاب در کتابخانه ها بسیار مهم است و متولیان باید به این امر توجه کافی داشته باشند.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بانه اظهار داشت: غنی سازی کتابخانه ها و ارتقای سرانه دسترسی به کتاب در کتابخانه ها نیز امری دیگری است که جامعه را به سمت و سوی این نهاد فرهنگی جذب می کند.

عذیری حمایت از کتابخانه های عمومی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: حمایت از این نهاد فرهنگی که در راستای ارتقای آگاهی و بصیرت تلاش می کند به توسعه جامعه منجر می شود.

وی در پایان سخنان خود در این نشست اضافه کرد: دستگاه‌هایی مانند شهرداری که براساس قانون موظف به پرداخت نیم درصد هستند باید به بهترین شکل ممکن این مهم را عملی کنند.

حمایت شهردار بانه از کتابخانه های عمومی قابل تقدیر است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بانه نیز در جریان برگزاری این نشست از نگاه فرهنگی شهردار تقدیر کرد و گفت: حمایت این مقام مسئول از نهاد فرهنگی کتابخانه های عمومی بسیار ارشمند است.

صفر حسین زاده اظهار داشت: حمایت مسئولان از نهادهای فرهنگی بسیار مهم و در ارتقای شاخص های فرهنگی نقش مهمی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهردار بانه نگاه مثبتی به کتابخانه های عمومی دارد، عنوان کرد: با وجود اینکه پرداخت نیم درصد به چالش و دغدغه ای برای کتابخانه های عمومی در سطح کشور تبدیل شده اما خوشبختانه این دغدغه ها در بانه کمتر است.

حسین زاده به افزایش یکصد و ۲۰ درصدی پرداخت نیم درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل تر از ان اشاره کرد و افزود: در سال ۹۳ مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به حساب انجمن واریز شده در حال که این میزان در سال گذشته به ۵۵۰ میلیون ریال رسید.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بانه اظهار کرد: البته این نگاه شهردار به عرصه فرهنگ در برگزاری برنامه های فرهنگی سطح شهرستان مشهود است و تحولی در این زمینه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی نهادی این شهرستان دو هزار عضو است، افزود: در کتابخانه های عمومی بانه بالغ بر ۵۷ هزار و ۹۸۰ عنوان کتاب در ۷۰ هزار و ۵۲۲ جلد نگهداری می شود.