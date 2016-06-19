دستگاه های اجرایی باید قانون را درجهت تسریع روند توسعه تفسیر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رسانی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای سرمایه گذاری استان کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: همه باید طبق قانون برای تسهیل در روند سرمایه گذاری در کردستان تلاش کنیم ولی متاسفانه برخی در دستگاه های اجرایی قانون را اجرا نمی کنند و طوری قانون را تفسیر می کنند که روند اجرای طرح ها با موانع و مشکلات فراوانی مواجه می شود که باید این طرز فکر و روند در دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در کردستان تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی برای تسریع مسیر توسعه استان ریسک پذیر باشند، افزود: گاها شاهد هستیم که برخی دستگاه های اجرای به بهانه اینکه دستگاه های نظارتی مانع اجرای برخی اقدامات و انجام طرح های سرمایه گذاری و عمرانی آنها می شوند و معمولا کم کاری خود را بر عهده آنان می گذارند.

زاهدی عنوان کرد: باید در اینجا متذکر شوم که خوشبختانه رابطه میان دستگاه های نظارتی و ادارات استان بسیار نزدیک و دوسویه است و هیچ گونه مشکلی در مسیر اجرای قانون وجود ندارد و در واقع حضور دستگاه های نظارتی در کنار ادارات و سازمان های دولتی در کردستان در سطح کشور بی نظیر و کم نظیر است و همه باید با ریسک پذیری در چارچوب اجرای دقیق قانون برای توسعه استان تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه شورای دستگاه های نظارتی با تمام توان در خدمت توسعه استان هستند و مسلما به مواردی که موجب بروز برخی موانع و مشکلات و تخلفات می شوند با قاطعیت برخورد خواهند کرد.

زاهدی از مدیران اجرایی استان خواست با درک شرایط سرمایه گذاری و اشتغال در کردستان با مدیریت صحیح و برطرف کردن موانع و مشکلات راه را برای توسعه همه جانبه استان فراهم کنند.

استاندار با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری همه جانبه با پنجره واحد سرمایه گذازی در کردستان هستند در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: در چند سال اخیر سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه استان اعلام کرده که در این زمینه ضروریست کلیه دستگاههای اجرایی برای مهیا کردن بسترسرمایه گذاری در کردستان وارد عرصه شده و حضوری فعال داشته باشند.

وی اظهار داشت: ازسوی دیگر ما باید در هنگام بررسی درخواست سرمایه گذاران در استان علاقمندی، اهلیت و توانایی های اجرایی و مالی آنها را به دقت بررسی کرده و طرح ها را به سرمایه گذارانی که دارای شرایط لازم هستند واگذار کنیم.

زاهدی گفت: بر طبق دستورالعمل پنجره واحد سرمایه گذاری روند بررسی استعلام ها یک هفته و صدور مجوز نهایی نیز یک ماه طول خواهد کشید و همه مدیران و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت این زمان بندیها در بررسی استعلامها و صدور مجوزها هستند.

استاندار کردستان در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا شخصا در جلسات شورای سرمایه گذاری شرکت کرده یا نماینده تام الاختیار آنها در این جلسات حضور داشته باشد.