به گزارش خبرنگار مهر، علی قبادی در جلسه ستاد برنامه ریزی بودجه و بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی و اجرایی استان که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای تحقق و پیشرفت پروژه های عمرانی باید راه کارهای جذب اعتبارات را با شیوه ای راهبردی پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: یک راه حل آن استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و واگذاری پروژه ها به این بخش است گر چه به شخصا خصوصی سازی را نباید راه حل اصلی دانست اما امری اجتناب ناپذیر است.

مهندس قبادی گفت: گاها احداث اتوبانی به دولت واگذار می شود اما بهره برداری از آن ۱۰ سال طول می کشد که جای تامل دارد این در حالی است که همین پروژه در استانی چون خرم آباد با مساعدت بخش خصوصی و ظرف مدتی کم و محدود انجام می شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: پروژه هایی که زمان بندی ۱۰ ساله دارد اما ظرف مدت ۲ سال به بهره برداری می رسد سرمایه ارزشمندی برای دولت محسوب خواهد شد که اشتغال و کارآفزینی را نیز در بر دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در شهرهایی چون تبریز، مراقه و...با شرکت های خصوصی قرار داد جهت سرمایه گذاری امضا کردند و از ثمرات آن برخوردار شدند.

مهندس قبادی تاکید کرد: شرایط دشوار و مراحل اداری خصوصی سازی باید برداشته شود تا اجرای پروژه ها با روند مناسبی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه اظهار داشت: معتقدم سازمان ها و‌ دستگاه های اجرایی صنعت معدن و تجارت، بانک های عامل، اداره کار رفاه و امور اجتماعی، میراث فرهنگی و...جهت احیا پروژه ها و جذب سرمایه گذاران اهتمام بیشتری داشته باشند و در خصوص رونق بازارچه های صنایع دستی در راستای کارآفرینی تلاش شود تا شاهد به ثمر نشستن زود هنگام پروژها و طرح های ملی باشیم.